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Aktüel İran Petrol Bakanı'ndan ABD yaptırımlarına tepki
Aktüel

İran Petrol Bakanı'ndan ABD yaptırımlarına tepki

Yeniakit Publisher
2020-10-26 22:53:45 -
İran Petrol Bakanı'ndan ABD yaptırımlarına tepki

TAHRAN (AA) - İran Petrol Bakanı Bijen Namdar Zengene, ABD'nin kendisine karşı yaptırım kararını "İran'ın petrol satışını sıfıra indirme siyasetinin başarısız olmasına karşılık Washington'ın pasif bir tepkisi" olarak nitelendirdi.

Zengene, Twitter hesabından yaptığı açıklamada kendisine ve çalışma arkadaşlarına yönelik yaptırım kararını eleştirdi.

İranlı Bakan, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Benim ve çalışma arkadaşlarımın yaptırım listesine alınması, İran petrol satışını sıfıra indirme siyasetinin başarısız olmasına karşılık Washington'ın pasif bir tepkisidir. Dünyada tek taraflı politikaların devri kapanmıştır. İran petrol sanayisinde herhangi aksaklık oluşmayacak. İran dışında yaptırıma uğrayacak hiçbir mal varlığım yoktur."

ABD yönetimi, İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü'ne finansal destek sağladıkları gerekçesiyle aralarında İran Petrol Bakanlığı, İran Ulusal Petrol Şirketi (NIOC) ve İran Ulusal Tanker Şirketi (NITC) ile Zengene'nin bulunduğu yetkilileri yaptırım listesine almıştı.

ABD Hazine Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Yabancı Varlıkları Koruma Ofisince (OFAC), İran Petrol Bakanlığı, NIOC ve NITC ile ilişkili birden fazla kuruluş ve kişiye yaptırım uygulanacağı bildirilmişti.

Ayrıca Hazine Bakanlığının açıklamasında, yakın zamanda Venezuela'ya İran petrolünün satışına dahil olan 4 kişiye de yaptırım uygulanacağı belirtilmişti.

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