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Aktüel İran Meclis Başkanı Kalibaf: "ABD'nin İslami ülkelerin kalkınması ve güvenliği gibi bir derdi yok"
Aktüel

İran Meclis Başkanı Kalibaf: "ABD'nin İslami ülkelerin kalkınması ve güvenliği gibi bir derdi yok"

Yeniakit Publisher
2020-10-18 19:29:25 -
İran Meclis Başkanı Kalibaf: "ABD'nin İslami ülkelerin kalkınması ve güvenliği gibi bir derdi yok"

TAHRAN (AA) - İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, ABD'nin kendi hedefleri peşinde olduğunu ve İslami ülkelerin güvenliğiyle ilgilenmediğini söyledi.

İran Meclisi Haber Ajansının (ICANA) haberine göre Kalibaf, Afganistan Ulusal Yüksek Uzlaşma Konseyi Başkanı Abdullah Abdullah ile bir araya geldi.

Görüşmede, Batı Asya'daki İslami ülkelerin en hassas döneminde olduğuna dikkati çeken Kalibaf, "Bu bölge tarih boyunca yabancıların müdahalesine maruz kalmıştır. Afganistan, Sovyetler Birliği'nin saldırısı ve bugün de ABD'nin müdahalesiyle istikrarsızlığa düşmüştür ve güvenlik ortamı bozulmuştur. ABD kendi hedeflerine ulaşmanın peşinde. ABD'nin İslami ülkelerin kalkınması ve güvenliği gibi bir derdi yok." ifadelerini kullandı.

Kalibaf, İran'ın Afganistan'daki barış sürecini ve anayasal sistemi desteklediğini de sözlerine ekledi.

Abdullah da Taliban ile müzakereler başlarken Afganistan Uzlaşma Konseyinin kurulduğuna işaret ederek, "Farklı görüşlere sahip birçok grup ve şahsiyet var. Yine de Afganistan'da barışa ulaşmak için müzakereler devam ediyor. Ülkede 42 yıldır devam eden savaş ağır bir yük oluşturdu. Bu süreçte birçok ekonomik fırsat da kaçtı." diye konuştu.

Beraberindeki heyetle bugün Tahran'a gelen Abdullah, İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ile görüşmüştü.

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