İran Cumhurbaşkanı Ruhani: "ABD, İran bankalarına yaptırımla gıda ve ilaç ithalatımızı engellemeye çalışıyor"

ANKARA (AA) - İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, 18 İran bankasına yaptırım kararı alan ABD yönetimini Tahran'ın gıda ve ilaç ithalatını engellemeye çalışmakla suçlayarak, söz konusu kararı "insanlık dışı" olarak niteledi.

İran devlet televizyonuna göre, Cumhurbaşkanı Ruhani, ABD yönetiminin İran bankalarını hedef alan yaptırım kararına tepki gösterdi.

Ruhani, "ABD, İran bankalarına yaptırımla gıda ve ilaç ithalatımızı engellemeye çalışıyor. Tüm ülkeler ABD'nin bu adımlarının tamamen uluslararası hukuka ve kararlara aykırı olduğunu görüyor. Washington'un salgın şartlarındaki bu girişimleri tamamen insanlık dışıdır. Uluslararası alandaki insan hakları savunucuları bunu kınamalıdır." ifadelerini kullandı.

Merkez Bankası, ülkedeki diğer bankalar ve saygın iş adamlarının çabalarıyla "özel yöntemler" kullanarak şu ana kadar gıda ve ilaç temini konusunda sorun yaşanmasına izin vermediklerini belirten Ruhani, "Amerikalılar, gıda ve ilaç ticaretimize yönelik engellerle İran milletinin direnişini kıramayacaktır." dedi.

İran Merkez Bankası Başkanı Abdunnasır Himmeti ise Washington yönetiminin insan haklarını koruma iddialarının aldatmaca olduğunu söyledi.

Yaptırım listesine alınan bankaların İran'ın gıda ve ilaç ticareti için kaynak aktarımından sorumlu olduğunu aktaran Himmeti, "ABD'nin bu tür eylemleri hiç şüphesiz İran milletinin hafızasında yer edinecektir." diye konuştu.

Himmeti, yaptırımlar nedeniyle önceki aylarda gıda ve ilaç temininde büyük zorluklar yaşadıklarını ancak Merkez Bankasının halkın ihtiyaç duyduğu gıda ve ilaçların temini için özel sektörle birlikte çalışmaya devam edeceğini kaydetti.

- ABD'nin 18 İran bankasına yaptırım kararı

ABD Hazine Bakanlığı, dün Yabancı Varlık Kontrol Ofisinin (OFAC), İran'ın 18 bankasını yaptırım listesine aldığını açıklamıştı.



Açıklamada görüşlerine yer verilen ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, söz konusu yaptırım kararının Amerikan dolarına yasa dışı erişimi durdurma taahhüdünü yansıttığını belirtmişti.

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Twitter hesabından yaptığı açıklamada yaptırım kararı alan ABD yönetimini, İran'ın gıda ve ilaç ticareti için kullandığı ödeme araçlarını ortadan kaldırmaya çalışmakla suçlamıştı.



ABD yönetimi, 2018'de İran ile küresel güçler arasında imzalanan nükleer anlaşmadan çekilmiş ve Tahran'a yönelik tek taraflı yaptırımlar uygulamaya başlamıştı.

Washington, bu süreçte Merkez Bankası dahil İran'a ait birçok bankayı yaptırım kapsamına almış ve Tahran'ın uluslararası ticareti büyük zarara uğramıştı. Son yaptırım kararıyla İran'ı uluslararası finans sisteminden tamamen uzaklaştırmayı hedefleyen ABD, uluslararası ticaret için Tahran'ın elinde kalan yasal bağlarını keserek, ülkeyi yasa dışı ticarete daha bağımlı hale getiriyor.





























