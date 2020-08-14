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Aktüel

İran, ABD'nin ülkesine ait petrolü taşıyan tankerlere el koyduğu iddialarını yalanladı

Yeniakit Publisher
2020-08-14 13:36:26 -
İran, ABD'nin ülkesine ait petrolü taşıyan tankerlere el koyduğu iddialarını yalanladı

İSTANBUL (AA) - İran'ın Karakas Büyükelçisi Hüccetullah Sultani, ABD'nin İran petrolünü taşıyan tankerlere el koyduğu yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Sultani, "Emperyalist ABD'nin psikolojik savaş mahsulü bir yalanı. Ne gemiler İran gemisi, ne de gemi sahipleri veya bayrakları İranla alakalı." ifadelerini kullandı.

Wall Street Journal dün, ABD'nin, İran'ın Venezuela'ya petrol gönderdiği 4 tankere el koyduğunu duyurmuştu.

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