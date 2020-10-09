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Aktüel Irak’taki Güney Koreli şirketin yöneticisi intihar etti
Aktüel

Irak’taki Güney Koreli şirketin yöneticisi intihar etti

Yeniakit Publisher
2020-10-09 17:23:38 -
Irak’taki Güney Koreli şirketin yöneticisi intihar etti

BAĞDAT (AA) - Irak’ın Basra kentinde Güney Korelilere ait bir şirketin müdürünün intihar ettiği bildirildi.

Irak Ulaştırma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Basra’daki Büyük Fav Liman Projesini yürüten Güney Koreli Daewoo Şirketi Müdürünün intihar etmesinden üzüntü duyuyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Güney Koreli yöneticinin intihar nedenine ilişkin herhangi bir bilgi paylaşılmazken, ortak projenin tamamlanması için ise çalışmaların süreceği kaydedildi.



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