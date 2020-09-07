  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Irak'ta Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 77 kişi öldü
Aktüel

Irak'ta Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 77 kişi öldü

Yeniakit Publisher
2020-09-07 19:02:32 -
Irak'ta Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 77 kişi öldü

BAĞDAT (AA) - Irak'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı bir günde 77 artarak 7 bin 589'a ulaştı.

Irak Çevre ve Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte ülke genelinde 77 kişinin yaşamını yitirdiği, 4 bin 314 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, son verilerle salgında can kaybının 7 bin 589'a, toplam vaka sayısının ise 264 bin 684'e yükseldiği aktarıldı.

Bakanlık, 4 bin 299 kişinin iyileşmesiyle sağlığına kavuşanların sayısının da 202 bin 859'a ulaştığını bildirdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Libya’da yeni gelişme! Ordu resmen ele geçirdi
Dünya

Libya’da yeni gelişme! Ordu resmen ele geçirdi

Libya ordusu, darbeci Hafter’e ait bir helikopterin ele geçirildiğini duyurdu.

KDP'den terör örgütü PKK'ya sert tepki
Gündem

KDP'den terör örgütü PKK'ya sert tepki

Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) terör örgütü PKK’nın son dönemdeki eleştirilerine sert tepki göstererek, dünyada köleliğin sona erdiğini am..
İmamoğlu’ndan gece yarısı operasyonu! İBB zabıtaları Erdoğan pankartlarını söktü
Siyaset

İmamoğlu’ndan gece yarısı operasyonu! İBB zabıtaları Erdoğan pankartlarını söktü

İBB’nin hükümet tarafından hayata geçirilen projelere karşı husumetini gösteren fotoğraflar gündeme bomba gibi düştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan'..
Satılık 2015 model Audi A4
Satılık 2015 model Audi A4

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı