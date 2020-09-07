Irak'ta Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 77 kişi öldü

BAĞDAT (AA) - Irak'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı bir günde 77 artarak 7 bin 589'a ulaştı.



Irak Çevre ve Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte ülke genelinde 77 kişinin yaşamını yitirdiği, 4 bin 314 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, son verilerle salgında can kaybının 7 bin 589'a, toplam vaka sayısının ise 264 bin 684'e yükseldiği aktarıldı.

Bakanlık, 4 bin 299 kişinin iyileşmesiyle sağlığına kavuşanların sayısının da 202 bin 859'a ulaştığını bildirdi.