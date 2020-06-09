Irak'ta DEAŞ'ın petrol rafinerisine yönelik saldırı girişimi engellendi

DİYALA (AA) - Irak'ın Diyala kentinin doğusundaki Nefthane bölgesinde, terör örgütü DEAŞ'ın bir petrol rafinerisine yönelik saldırı girişiminin engellendiği belirtildi.

Diyala'da görevli Yüzbaşı Habib eş-Şumari, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentin doğusundaki Nefthane bölgesinde bir rafineriye DEAŞ mensuplarının saldırı girişiminde bulunduğunu söyledi.

Şumari, bölgede devriye görevi yapan güvenlik güçlerinin rafineri alanına sızmak isteyen DEAŞ mensupları ile girdiği çatışma sonucu saldırıyı engellediklerini ifade etti.

Çatışmada etkisiz hale getirilen teröristlerin sayısı hakkında bilgi vermeyen Şumari, DEAŞ militanlarının sabotaj yapmak üzere yanlarında getirdikleri çok sayıda patlayıcının da ele geçirildiğini aktardı.

Şumari, olaydan sonra bölgede operasyon başlatıldığını dile getirdi.

DEAŞ, Haziran 2014'te Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamını, Diyala ve Kerkük vilayetlerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı. Eski Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de örgüte karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu.

Terör örgütü DEAŞ'ın bölgeden çıkarılması ve kentlerin geri alınmasının üzerinden 3 yıl geçmesine rağmen örgütün özellikle Kerkük, Diyala, Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin kırsal bölgelerindeki saldırıları devam ediyor.

