Iraklılar, Abu Dabi'deki "normalleşme buluşmasına" tepki gösterdi

BAĞDAT (AA) - Iraklı aktivistler ve akademisyenler, normalleşme anlaşması için görevlendirilen İsrail-Amerikan heyetinin Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ziyaretini kınayarak, bu anlaşmayı Filistin meselesine ihanet olarak değerlendirdi.

Irak'ın güneyindeki Zi Kar Üniversitesi Siyaset Bilimi Öğretim Üyesi Nesim er-Rebii, İsrail'le normalleşmenin, Arap milliyetçiliğine aykırı olduğunu ifade etti.

Rebii, "Amerikan-İsrail heyetinin BAE ziyareti, onlarca yıldır Arap ve İslam ülkelerinin davası olan Filistin davasına ihanettir." dedi.

Yazar ve edebiyatçı Mahir Cevde ise anlaşmanın Arap toplumları tarafından reddedildiğini belirterek, ziyareti başarısız şeklinde nitelendirdi.

Iraklı aktivist Ahmed el-Hıdır da İsrail-Amerikan heyetinin BAE'ye ziyaretinin genel olarak Arap halkları nezdinde hoş karşılanmadığını söyledi.

Hıdır, "İsrail'in güvenilirliği yoktur. Uzun yıllar Filistinlilere, Mısırlılara ve başka devletlere vaatlerde bulundu, anlaşmalar imzaladı. Ancak ne sözlerini tuttu, ne de anlaşmalara bağlı kaldı. Yahudi yerleşim birimleri inşası, İsrail'in bu anlaşmalara nasıl aykırı davrandığının örneğidir." diye konuştu.

- BAE ile İsrail arasındaki normalleşme anlaşması

ABD Başkanı Donald Trump, 13 Ağustos Perşembe günü İsrail ile BAE'nin "ilişkilerini tamamen normalleştirmek" için anlaşmaya vardıklarını duyurmuştu. İsrail Başbakanı Netanyahu da Trump'ın paylaşımını alıntılayarak, "Bu, tarihi bir gün." değerlendirmesi yapmıştı.

BAE resmi ajansı WAM'ın haberinde de İsrail ile BAE'nin, ilişkilerin tesisi için "ortak bir yol haritası" belirleme konusunda anlaştığı ve iki ülkeden yetkililerin ilerleyen haftalarda bir araya gelerek farklı alanlarda ikili anlaşmalar imzalayacağı ifade edilmişti.



BAE, 1979'da Mısır'ın, 1994'te de Ürdün'ün ardından İsrail ile normalleşme anlaşması imzalayan üçüncü Arap ülkesi oldu.