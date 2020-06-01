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Aktüel

Irak'ın Musul kentinde düzenlenen bombalı saldırıda 2 asker öldü

Yeniakit Publisher
2020-06-01 13:46:57 -
Irak'ın Musul kentinde düzenlenen bombalı saldırıda 2 asker öldü

BAĞDAT (AA) - Irak'ın Musul kentinde güvenlik güçlerini hedef alan bombalı saldırıda 2 askerin hayatını kaybettiği, 2 askerin ise yaralandığı bildirildi.

Irak Hükümeti Güvenlik Medya Ağı tarafından yapılan yazılı açıklamada, 14.Tugay'a ait askeri aracın Mahmur'a bağlı Kuraw Dağı bölgesinden geçişi sırasında yol kenarına yerleştirilen bombanın patlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, saldırı sonucu 2 askerin öldüğü, 2'sinin yaralandığı kaydedildi.

Saldırının kimler tarafından yapıldığı bilgisine ise açıklamada yer verilmedi.

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