  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Irak Başbakanı Kazimi'den Esed rejimine "iş birliği" mesajı
Aktüel

Irak Başbakanı Kazimi'den Esed rejimine "iş birliği" mesajı

Yeniakit Publisher
2020-08-26 19:45:04 -
Irak Başbakanı Kazimi'den Esed rejimine "iş birliği" mesajı

İSTANBUL (AA) - Irak'taki Haşdi Şabi Heyet Başkanı Falih Feyyad'ın, Suriye'de Beşşar Esed ile bir araya gelerek iki ülke arasındaki "stratejik iş birliği"ni görüştüğü belirtildi.

Irak resmi ajansı INA'da yer alan habere göre Feyyad, Irak Başbakanı Mustafa Kazimi'nin "iş birliği mesajını" Esed'e iletmek üzere başkent Şam'a gitti.

Haberde, mesajın farklı alanlarda ikili iş birliğinin güçlendirilmesi, bölgedeki siyasi ve güvenlik gelişmelerinde dayanışmanın sürdürülmesi, terörle ortak mücadele ve sınır güvenliğinin sağlanması gibi başlıkları içerdiği kaydedildi.

Irak Başbakanı Kazimi, dün "Irak, Ürdün ve Mısır Üçlü Zirvesi"ne katılmak üzere Ürdün’ün başkenti Amman'a gitmişti.



Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
“Türkiye’ye ihtiyacımı var” diyen bakandan skandal çağrı: PKK’yı vurmayın!
Dünya

“Türkiye’ye ihtiyacımı var” diyen bakandan skandal çağrı: PKK’yı vurmayın!

ABD’ye giden ve bölge hakkında bir dizi toplantı gerçekleştiren Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, Türkiye ile diyaloğa ihtiyaç olduğunu sö..
Dahlan Filistin'de darbe yapmaya hazırlanıyor
Dünya

Dahlan Filistin'de darbe yapmaya hazırlanıyor

BAE tetikçisi Muhammed Dahlan’ı Filistin yönetimini ele geçirmek amacıyla oluşum içerisinde olduğu iddia edildi. Kritik iddia İsrailli eski ..
İmamoğlu ile canlı yayında atışan isimden bomba iddia: CHP'den istifa edecek
Siyaset

İmamoğlu ile canlı yayında atışan isimden bomba iddia: CHP'den istifa edecek

Gazeteci Turgay Güler bugünkü yazısında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun CHP’den istifa edeceğini yazdı. Güler "Yazın bir köşeye İmamoğlu yakı..
Satılık 2015 model Peugeot 308
Satılık 2015 model Peugeot 308

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı