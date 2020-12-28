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Ekonomi İngiltere Ticaret Bakanlığı: Türkiye ve İngiltere yarın serbest ticaret anlaşması imzalayacak
Ekonomi

İngiltere Ticaret Bakanlığı: Türkiye ve İngiltere yarın serbest ticaret anlaşması imzalayacak

Yeniakit Publisher
2020-12-28 13:08:33 -
İngiltere Ticaret Bakanlığı: Türkiye ve İngiltere yarın serbest ticaret anlaşması imzalayacak

LONDRA (AA) - İngiltere Ticaret Bakanlığı, Türkiye ile yarın serbest ticaret anlaşması imzalanacağını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, İngiltere, Avrupa Birliği (AB) vardığı anlaşmanın ardından ilk serbest ticaret anlaşmasını yarın Türkiye ile imzalayacak.

İngiltere Ticaret Bakanı Liz Truss, Türkiye ile imzalanacak anlaşmanın ilk aşamada iki ülke arasındaki mevcut ticaret koşullarını korumayı amaçladığını bildirdi.

Anlaşmanın İngiltere’de imalat sanayiinde, otomotivde ve çelik sanayiinde binlerce istihdam için güvence temin edeceğini vurgulayan Truss, “Türkiye ile daha ihtiraslı, iki ülkeye özgü bir ticaret anlaşmasını yakın gelecekte imzalamak için çalışıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Türkiye ile imzalanacak anlaşma, İngiltere’nin Brexit sonrası imzaladığı serbest ticaret anlaşmaları içinde ticari hacim bakımında 5. sırada yer alacak.

İki ülke arasındaki ticaret hacmi yaklaşık 19 milyar sterlin düzeyinde seyrediyor.

İngiltere, AB ile 24 Aralık'ta Brexit sonrası serbest ticaret anlaşmasına varmıştı.

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