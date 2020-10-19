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Aktüel İki bakanın da yer aldığı BAE heyeti İsrail'i ziyaret ediyor
Aktüel

İki bakanın da yer aldığı BAE heyeti İsrail'i ziyaret ediyor

Yeniakit Publisher
2020-10-19 17:50:14 -
İki bakanın da yer aldığı BAE heyeti İsrail'i ziyaret ediyor

KUDÜS (AA) - İlişkileri normalleştirme anlaşmasının imzalanmasının ardından aralarında iki bakanın da yer aldığı Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) bir heyetin resmi ziyaret kapsamında İsrail'e gideceği bildirildi.

Yerel basında yer alan haberlere göre, BAE Ekonomi ve Maliye Bakanı'nın öncülük ettiği heyet resmi temaslarda bulunmak için yarın İsrail'e gidecek.

Heyetin, Başbakan Binyamin Netanyahu, Dışişleri Bakanı Gabi Ashkenazi ve Maliye Bakanı Yisrael Katz ile görüşeceği ifade edildi.

Geçen ay imzalanan ilişkileri normalleştirme anlaşmasının ardından BAE'den İsrail'e yapılacak ilk üst düzey resmi ziyarette iki ülke arasında ticaretin geliştirilmesi için bir dizi anlaşmanın imzalanacağı kaydedildi.

İsrail ile BAE arasında, 15 Eylül'de Beyaz Saray'da düzenlenen törenle ilişkileri normalleştirme anlaşması imzalanmıştı.



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