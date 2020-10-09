  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Husilerin kontrolündeki bölgelerde 4 milyon Yemenli zor şartlarda yaşam mücadelesi veriyor
Aktüel

Husilerin kontrolündeki bölgelerde 4 milyon Yemenli zor şartlarda yaşam mücadelesi veriyor

Yeniakit Publisher
2020-10-09 14:10:38 -
Husilerin kontrolündeki bölgelerde 4 milyon Yemenli zor şartlarda yaşam mücadelesi veriyor

ADEN (AA) - Yemen'de İran destekli Husiler, kontrolleri altındaki bölgelerde yerlerinden edilenlerin sayısının 4 milyonu aştığını ve zor koşullarda yaşadıklarını belirtti.

Husilere bağlı İnsani İşler Yönetimi ve Koordinasyon Kurulunun raporuna göre, ağustos ayının sonuna kadar 15 kentte yerinden edilen aile sayısının 606'ya, kişi sayısının da 4 milyon 168'e ulaştığı aktarıldı.

Raporda ülkede yaklaşık 6 senedir devam eden savaştan dolayı binlerce ailenin korkunç insani koşullar altında yaşadığı kaydedilen açıklamada, Birleşmiş Milletler kurumlarının yardımları azaltması ve yardım projelerini iptal etmesi sebebiyle ülkedeki insani krizin artarak devam ettiği vurgulandı.

Eylül ayında BM, Yemen'deki 15 insani yardım programını finansman yetersizliği nedeniyle sona erdirmek zorunda kaldığını duyurmuştu.

BM Yemen İnsani İşler Koordinatörü Lise Grande, eylül ayında yaptığı yazılı açıklamada, "BM'nin Yemen'deki 45 yardım programından 15'ine son verilmesi durumunda kalındı. Eğer finansal destek sağlanmazsa 30 program daha aynı şekilde hizmet veremez duruma gelebilir." ifadelerini kullanmıştı.

BM ajansları aylardır, Yemen'e insani yardım planları için ciddi bir finansman sıkıntısı yaşandığına dikkati çekerek, uluslararası topluma milyonlarca insana acilen yardım edilmesi için harekete geçme çağrısı yapıyor.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.



Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Vladimir Putin'den Ermenistan'ı yıkan açıklama
Dünya

Vladimir Putin'den Ermenistan'ı yıkan açıklama

Rusya'nın Ermenistan'ı koruma yükümlülüğü olduğunu açıklayan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, çatışmanın Ermenistan topraklarında yaşanm..
Türkiye'den S-400 açıklaması: Bu silahlar denense...
Dünya

Türkiye'den S-400 açıklaması: Bu silahlar denense...

Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç, Türkiye'nin S-400 hava savunma sistemini Yunanistan Hava Kuvvetlerine ait ABD yapımı F-16 s..
Libya Savunma Bakanlığından uyarı: En üst düzeyde hazırlanın
Dünya

Libya Savunma Bakanlığından uyarı: En üst düzeyde hazırlanın

Libya Savunma Bakanlığı, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri darbeci Halife Hafter milislerinin saldırılarına karşı en üs..
Satılık 2015 model Renault Clio
Satılık 2015 model Renault Clio

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay