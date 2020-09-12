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Aktüel Husiler, BAE'yi Sokotra'ya İsrailli uzman göndermekle suçladı
Aktüel

Husiler, BAE'yi Sokotra'ya İsrailli uzman göndermekle suçladı

Yeniakit Publisher
2020-09-12 17:06:55 -
Husiler, BAE'yi Sokotra'ya İsrailli uzman göndermekle suçladı

ADEN (AA) - Yemen'de İran destekli Husiler, Birleşik Arap Emirlikleri'ni (BAE) Sokotra Adası'na İsrailli uzman göndermekle suçladı.

Husiler tarafından tayin edilen sözde Sokotra Valisi Haşim Saad es-Sokotri Husilere ait SABA haber ajansında yer alan açıklamasında, BAE'nin adaya İsrailli uzmanlar gönderdiğini söyledi.

BAE ile İsrail'in Suudi Arabistan iş birliğiyle Sokotra Adası'nda faaliyette bulunduğunu kaydeden Sokotri, BAE'nin, adanın güvenlik ve istikrarını sarsmak için Mart 2015'ten bu yana Yemen'de askeri üs inşa etmeye çalıştığını ve kendisine bağlı milis güçler oluşturduğunu aktardı.

Sokotri, Suudi Arabistan'ın da geçen ocak ayında askeri üs inşası için adaya Amerikalı uzmanlar gönderdiğine işaret etti.

Suudi Arabistan ile BAE'den konuyla ilgili açıklama yapılmadı.

Stratejik ve askeri araştırmalar alanında yayın yapan ABD merkezli SouthFront sitesi, 28 Ağustos Cuma günü, İsrail ve BAE'nin Sokotra'da askeri ve istihbarat tesisleri inşa etmek istediğini yazmıştı.

Yemen'de Müslüman Kardeşler Teşkilatına (İhvan) yakınlığıyla bilinen Islah Partisi'nden Ali Hüseyin Aşal ile bağımsız milletvekili Ali Muhammed el-Muammeri de 8 Eylül'de, Başbakan Muin Abdulmelik'e bir yazı göndermiş ve BAE'nin Sokotra Adası'nda iki askeri kamp inşa etmeye başladığı ve hükümetten habersiz askeri bir üs inşası için de çalıştığı yönünde bilgiler aldıklarını ifade etmişti.


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