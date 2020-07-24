Harem-i İbrahim Camisi Müdürü: "Ayasofya'da namaz kılınması yüreğimize su serpti"
RAMALLAH (AA) - İşgal altındaki Batı Şeria'nın güneyinde yer alan El-Halil'deki Harem-i İbrahim Camisi Müdürü Şeyh Hıfzı Ebu Suneyne, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin yeniden ibadete açılmasından sevinç duyduğunu ifade etti.
Ebu Suneyne, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin 86 yıl sonra yeniden ibadete açılmasının, oradan ezan sesinin yükselmesinin ve namaz kılınmasının, samimi kişilerin çabalarının sonucu olduğunu belirtti.
"Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nden ezan sesinin yükseldiğini işitmek ve ilk cuma namazının kılındığını görmek yüreğimize su serpti, bizi sevindirdi." diyen Ebu Suneyne, bu gelişmenin hayırların habercisi olduğunu ve umutları yeniden yeşerttiğini dile getirdi.