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Aktüel

Harem-i İbrahim Camisi Müdürü: "Ayasofya'da namaz kılınması yüreğimize su serpti"

Yeniakit Publisher
2020-07-24 20:54:11 -
Harem-i İbrahim Camisi Müdürü: "Ayasofya'da namaz kılınması yüreğimize su serpti"

RAMALLAH (AA) - İşgal altındaki Batı Şeria'nın güneyinde yer alan El-Halil'deki Harem-i İbrahim Camisi Müdürü Şeyh Hıfzı Ebu Suneyne, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin yeniden ibadete açılmasından sevinç duyduğunu ifade etti.

Ebu Suneyne, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin 86 yıl sonra yeniden ibadete açılmasının, oradan ezan sesinin yükselmesinin ve namaz kılınmasının, samimi kişilerin çabalarının sonucu olduğunu belirtti.

"Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nden ezan sesinin yükseldiğini işitmek ve ilk cuma namazının kılındığını görmek yüreğimize su serpti, bizi sevindirdi." diyen Ebu Suneyne, bu gelişmenin hayırların habercisi olduğunu ve umutları yeniden yeşerttiğini dile getirdi.

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