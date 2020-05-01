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Aktüel

Hamas lideri Heniyye, Ezher Şeyhi ile işgal altındaki Kudüs'ün Yahudileştirilme çabalarını görüştü

Yeniakit Publisher
2020-05-01 16:41:51 -
Hamas lideri Heniyye, Ezher Şeyhi ile işgal altındaki Kudüs'ün Yahudileştirilme çabalarını görüştü

GAZZE (AA) - Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Ezher Şeyhi Ahmed et-Tayyib ile İsrail'in işgal altındaki Kudüs'ü Yahudileştirme çabalarını ele aldı.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, görüşmede, "Kudüs'te, şehrin Yahudileştirilmesi ve Mescid-i Aksa'nın zamansal ve mekansal olarak bölünmesi yönündeki çalışmaların masaya yatırıldığı" aktarıldı.

Heniyye, İsrail'in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yaşanan kaos ve korku ortamından faydalanarak ABD'nin sözde barış planını uygulamaya çalıştığını ifade etti.

Hamas lideri, İsrail'in bu adımlarına ve çabalarına asla izin vermeyeceğini vurguladı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, şubat ayında yaptığı açıklamada işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan iki yasa dışı Yahudi yerleşim birimine 5 bin 200 yeni konut inşa edeceklerini duyurmuştu.

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