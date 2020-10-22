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Aktüel Hamas: Hasan Yusuf'un tutuklanması Filistin uzlaşısını engelleme girişimidir
Aktüel

Hamas: Hasan Yusuf'un tutuklanması Filistin uzlaşısını engelleme girişimidir

İsrail askeri mahkemesi, yaklaşık iki ay önce serbest bırakılan, 2 Ekim'de Ramallah'taki evinde gözaltına alınan Hamas yöneticilerinden Yusuf hakkında 6 ay idari tutukluluk cezası verdi

Yeniakit Publisher
2020-10-22 00:33:47 -
Hamas: Hasan Yusuf'un tutuklanması Filistin uzlaşısını engelleme girişimidir

GAZZE (AA) - Hamas, İsrail tarafından hareketin yöneticilerinden Hasan Yusuf hakkında 6 ay idari tutukluluk cezası verilmesini "Filistin uzlaşısını engellemeye yönelik başarısız bir girişim" şeklinde değerlendirdi.

Hamas Sözcüsü Abdullatif el-Kanu, yaptığı yazılı açıklamada, "Yusuf aleyhindeki idari hapis kararı, Filistin uzlaşı sürecini engellemeye ve onun başarılı olması, ulusal birliğin sağlanması için atılan adımları durdurmaya yönelik başarısız bir girişim." ifadesini kullandı.

Yusuf'un Filistinli gruplar ve Filistinliler arasında ulusal bir sembol olduğunu belirten Kanu, siyonist işgal güçlerinin Yusuf'u defalarca tutuklayarak, aleyhinde idari tutukluluk kararı vererek, iradesini baltalamayı, vatanseverlik duygularını kırmayı hedeflediğini kaydetti.

Kanu, Yusuf'un 20 yıldan fazla süreyi işgal güçlerinin hapishanelerinde geçirdiğini, bu sürede sarsılmadan, azmini kırmadan ve boyun eğmeden ayakta kaldığını aktardı.

Hamas Sözcüsü ayrıca idari tutukluluğun, tüm uluslararası ve insan hakları yasalarının açık bir ihlali olduğunu vurguladı.

İsrail güçleri, yaklaşık iki ay önce serbest bırakılan Hasan Yusuf'u 2 Ekim'de Ramallah'taki evinde gözaltına almıştı.

Hamas'a bağlı Tutuklular Danışma Ofisi dün yaptığı açıklamada, İsrail Askeri Mahkemesi'nin Hasan Yusuf'a 6 ay idari tutukluluk kararı verdiğini aktarmıştı.

Filistin son zamanlarda, ülkedeki siyasi grupların uzlaşı arayışı kapsamında Hamas ile Fetih Hareketi'nin yakınlaşmasına sahne oluyor.

- İsrail'in idari tutukluluk uygulaması

İsrail, "idari tutukluluk" adını verdiği uygulamayla Filistinlileri istihbarata dayalı olarak 1 ila 6 ay alıkoyabiliyor.

Tutuklunun, "İsrail'in güvenliği için tehlike teşkil ettiğine" karar verilmesi halinde askeri hakim, suç isnadında bile bulunmadan tutukluluk süresini 5 yıla kadar uzatabiliyor.

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