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Ekonomi "Gülümseten Cuma" fırsatları başladı
Ekonomi

"Gülümseten Cuma" fırsatları başladı

"Bitmeden Yakala" ile Amazon.com.tr müşterileri, bu yıl binlerce üründe fırsatlardan faydalanabiliyor

Yeniakit Publisher
2020-11-27 10:56:15 -
"Gülümseten Cuma" fırsatları başladı

İSTANBUL (AA) - Amazon.com.tr, şimdiye kadar gerçekleştirilecek en büyük Gülümseten Cuma fırsatlarının bugün başladığını duyurdu.

Firma açıklamasına göre, bugün Gülümseten Cuma fırsatları süresince Amazon.com.tr müşterileri, çocuklar için oyuncaklardan her evin ihtiyacı olan mutfak eşyalarına, sezonun son modası kıyafetlerden evcil hayvan ürünleri ve tüketici elektroniğine kadar geniş bir ürün seçkisinde fırsatların keyfini çıkarabiliyor.

Gülümseten Cuma boyunca sunulacak "Günün Fırsatları" ve kısa süreli fırsatların sunulduğu "Bitmeden Yakala" ile Amazon.com.tr müşterileri, bu yıl binlerce üründe muhteşem fırsatlardan faydalanabiliyor. Fırsatlara, Amazon.com.tr veya Amazon Türkiye mobil alışveriş uygulaması üzerinden ulaşılabilirken, detayları ise şu şekilde kaydedildi:

"Günün Fırsatları: Amazon.com.tr müşterileri, ihtiyaç duydukları ürünlerde çok özel fırsatlara erişebiliyorlar. Bitmeden Yakala: Bitmeden Yakala, teknoloji ürünlerinden ayakkabıya tüm kategorilerden ürünlerde geçerli, kısa süreli indirim fırsatlarıdır. Uzatılmış İade Süreleri: Amazon.com.tr müşterileri 31 Aralık 2020'ye kadar gönderimi gerçekleştirilen tüm ürünler için, 31 Ocak 2021’e kadar iade ayrıcalığından da faydalanabiliyor."

30 günlük ücretsiz Amazon Prime deneme süresini başlatmak ve daha fazla bilgi almak için, müşterilerin "amazon.com.tr/prime" adresini ziyaret edebileceği bildirildi.



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