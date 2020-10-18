Gazzelilerden esir takasının 9. yılında İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutuklulara destek gösterisi

GAZZE (AA) - Gazze Şeridi'nde, İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutuklulara destek gösterisi düzenlendi.

Hamas hareketinin çağrısıyla, 2011'de yapılan esir takasının 9. yıl dönümünde Uluslararası Kızılhaç Komitesi önünde bir araya gelen göstericiler, İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutukluların bir an önce serbest bırakılması taleplerinin yazılı olduğu dövizler taşıdı.

Eylemde Hamas adına konuşma yapan İyad Ebu Fennune, "Esirler meselesi, Filistinli grupların öncelikleri arasında ilk sırada yer alıyor." dedi.

Ebu Fennune konuşmasında ayrıca, "direniş gruplarının yeni bir esir takası anlaşması yapabilecek güçte olduğunu" ifade etti.

İslami Cihad Hareketi yöneticilerinden Ahmed el-Mudellel de "İsrail sadece güç dilinden anlıyor. Direniş de bu dili iyi kullanır. Bu dille binlerce esirin serbest kalmasını sağlamıştır. Direniş grupları, İsrail hapishanelerindeki tüm Filistinli tutukluları serbest bıraktıracak güce sahiptir." diye konuştu.

Mudellel, hakkındaki idari tutukluluk kararını protesto için 84 gündür açlık grevi yapan Filistinli tutuklu Mahir el-Ahres'in serbest bırakılması için de faaliyetlerini sürdüreceklerini kaydetti.

Hamas Hareketi, Mısır aracılığıyla İsrail'le 2011'de yaptığı esir takası anlaşmasında bir İsrail askeri (Gilad Şalit) karşılığında hapishanelerdeki 1027 Filistinli tutuklunun serbest bırakılmasını sağlamıştı. Ancak İsrail, 2014'te serbest bırakılan Filistinlilerden onlarcasını yeniden tutuklamıştı.



Resmi verilere göre, İsrail hapishanelerinde 41'i kadın, 700'ü hasta olmak üzere yaklaşık 4 bin 700 Filistinli tutuklu bulunuyor.

