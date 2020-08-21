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Aktüel Gazze'deki fabrikalar, İsrail'in yakıt engeli nedeniyle yüzde 20 kapasiteyle çalışıyor
Aktüel

Gazze'deki fabrikalar, İsrail'in yakıt engeli nedeniyle yüzde 20 kapasiteyle çalışıyor

Yeniakit Publisher
2020-08-21 18:46:58 -
Gazze'deki fabrikalar, İsrail'in yakıt engeli nedeniyle yüzde 20 kapasiteyle çalışıyor

GAZZE (AA) - Gazze'deki Ablukayı Kırma Halk Komitesi, İsrail'in akaryakıt engeli nedeniyle kentteki fabrikaların kapasitelerinin sadece yüzde 20'siyle çalıştığını bildirdi.

Komite Başkanı Cemal el-Hudari, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentteki fabrikaların elektrik krizi nedeniyle önemli mali kayıplarla karşı karşıya kaldığını, halihazırda kapasitelerinin sadece yüzde 20'si ile çalıştığını söyledi.

İsrail'in 9 günden bu yana Gazze'deki tek elektrik santrali için akaryakıt girişini engellediğini ifade eden Hudari, işsizlik ve yoksulluğun arttığını, gıda güvensizliği ve büyük sağlık sorunları yaşanan Gazze'nin yeni krizleri kaldıramayacağını vurguladı.

Hudari, uluslararası topluma, Gazze halkının yaşadığı krizlerin çözümü için derhal müdahale etme çağrısında bulundu.

Filistin'deki 133 sivil toplum kuruluşunu tek çatı altında toplayan Filistin Sivil Toplum Kuruluşları Ağından 19 Ağustos'ta yapılan yazılı açıklamada, "Elektrik kesintilerinin günde yaklaşık 20 saate çıkarılması, sağlık ve çeşitli hizmet sektörleri başta olmak üzere temel hizmetleri ciddi şekilde etkileyecektir." ifadelerine yer verilmişti.

Gazze Şeridi'ndeki Elektrik Dağıtım Şirketi de İsrail'in Gazze'ye yönelik ablukayı sıkılaştırması sebebiyle elektrik santraline yakıt temin edilemediğini ve bu nedenle, normalde yüzde 75 kapasiteyle çalışan santralde üretimin tamamen durduğunu bildirmişti.

- Gazze'deki elektrik krizi

İsrail, yaklaşık 2 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ni 2006'dan bu yana kara, hava ve denizden abluka altında tutuyor.

Bölgenin tek elektrik santrali, gerekli yakıt sağlanamadığı için tam randımanlı çalıştırılamıyor.

Elektrik dağıtımını gerçekleştiren şirketin verilerine göre, Gazze Şeridi günlük 560 megavat elektriğe ihtiyaç duymasına rağmen bu miktarın sadece 205 megavatı temin edilebiliyor. Bu da endüstri gibi üretimin yapıldığı sektörler ile kamu hizmeti sunan hastaneler, belediyeler ve kamu binalarının yanı sıra halkı da doğrudan olumsuz etkiliyor.

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