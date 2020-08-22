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Aktüel Gazze'deki Ablukayı Kırma Komitesi: Ablukanın ağırlaştırılmasının, ciddi yansımaları olacak
Aktüel

Gazze'deki Ablukayı Kırma Komitesi: Ablukanın ağırlaştırılmasının, ciddi yansımaları olacak

Yeniakit Publisher
2020-08-22 19:52:02 -
Gazze'deki Ablukayı Kırma Komitesi: Ablukanın ağırlaştırılmasının, ciddi yansımaları olacak

GAZZE (AA) - Gazze'deki Ablukayı Kırma Halk Komitesi, İsrail'in Gazze'ye dönük ablukayı ağırlaştırmasının ciddi yansımaları olacağı uyarısında bulundu.

Komite Başkanı Cemal el-Hudari, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze'ye yakıt ve inşaat malzemesi girişini yasakladığını, bu durumun insanların hayatını olumsuz etkilediğini belirtti.

Hudari, ablukanın ağırlaştırılmasının, sağlık, sanayi, ticaret, tarım ve halkın suya erişimini ciddi bir şekilde etkileyeceği ve aynı zamanda çevre kirliliğine sebep olacağı uyarısında bulundu.

Gazze'deki insani durumun son derece kritik olduğunu ifade eden Hudari, İsrail'in ablukayla tüm uluslararası kanunları çiğnediğini ve Gazze'nin insani ihtiyaçlarını karşılamasına izin vermediğini kaydetti.

Gazze Şeridi'ndeki Elektrik Dağıtım Şirketinden 17 Ağustos Salı günü yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze'ye yönelik ablukayı ağırlaştırması sebebiyle elektrik santraline yakıt temin edilemediği ve bu yüzden, normalde yüzde 75 kapasiteyle çalışan santralde üretimin tamamen durduğu belirtilmişti.

Uluslararası Kızılhaç Komitesi ise geçen günlerde, Gazze'deki elektrik santralinin yeniden üretime geçmemesi durumunda ekonomide yaşanabilecek ekstra sıkıntılara karşı uyarmıştı.


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