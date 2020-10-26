Gazze'de, açlık grevindeki Filistinli tutuklu Ahres için eylem düzenlendi

GAZZE (AA) - İsrail hapishanesinde 92 gündür açlık grevini sürdüren Filistinli tutuklu Mahir el-Ahres'e destek için Gazze'deki aktivistler eylem düzenledi.

Aktivistler, eylem kapsamında İsrail tarafındaki yerleşim birimlerine doğru "yanan balonlar" gönderdi.

Filistinli aktivistler bu eylemi, İsrail'in 92 gündür açlık grevindeki Ahres'in tutukluluğunu devam ettirmesine tepki olarak gerçekleştirdiklerini aktardı.

Aktivistler, Ahres, Filistinli diğer tutuklular ve Mescid-i Aksa özgürlüğüne kavuşuncaya kadar işgal güçleri ile yerleşimcilerin kendilerini güvende hissetmeyeceklerini kaydetti.

- Açlık grevindeki Filistinli tutuklu "Mahir el-Ahres

İsrail askerlerince Batı Şeria'nın Cenin kentindeki evinden 27 Temmuz'da gözaltına alınan Ahres, Tel Aviv yönetiminin "idari tutukluluk" ve keyfi uygulamalarını protesto etmek için açlık grevine başlamıştı

Altı çocuk babası Ahres, 1989, 2004, 2009 ve 2018 yıllarında da İsrail güçlerince 4 kere gözaltına alınmış, toplam 62 ay tutuklu kalmıştı.

Uluslararası Kızılhaç Komitesi, yaptığı açıklamada, açlık grevini sürdüren Filistinli tutuklu Ahres'in sağlık durumunun "kritik" olduğunu bildirmişti.

İsrail, "idari tutukluluk" adını verdiği uygulamayla Filistinlileri istihbarata dayalı 1 ila 6 ay alıkoyabiliyor. Tutuklunun, "İsrail'in güvenliği için tehlike teşkil ettiğine" karar verilmesi halinde askeri hakim, suç isnadında bile bulunmadan tutukluluk süresini 5 yıla kadar uzatabiliyor