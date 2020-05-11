Filistinli tutukluların banka hesaplarının kapatılması Gazze'de protesto edildi

GAZZE (AA) - Abluka altındaki Gazze Şeridi'nde onlarca kişi, bazı Filistin bankalarının, İsrail hapishanelerindeki tutukluların ve şehit ailelerinin hesaplarını kapatmasını protesto etti.

Filistin Halk Kurtuluş Cephesi'nin (FHKC) çağrısıyla kentteki "Cairo Amman Bankası" önünde bir araya gelen göstericiler, bazı bankaların İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutuklular ile şehit ailelerinin hesaplarını kapatmasına tepki gösterdi.

Bankalara tepki ifadelerinin yazılı olduğu dövizleri taşıyan göstericiler, İsrail'in tehditleri gerekçe gösterilerek hesapların kapatılmasını protesto etti.

Burada açıklamalarda bulunan FHKC Merkez Komite üyesi Allam el-Kaabi, sorunun çözümü için hızlı şekilde geniş katılımlı ulusal toplantı yapılması ve bir strateji oluşturulması gerektiğini söyledi.

İsrail'in, Filistinli tutukluların hesaplarının kapatılması için bankalara baskı uygulamasının "Yüzyılın Anlaşması" planının bir parçası" olduğunu ifade eden Kaabi, Filistinli bankaların bu adımı atmasının, "İşgalci İsrail'in emirlerini yerine getirme ve direnişi suç sayma anlamına geldiğini" kaydetti.

Kaabi, Filistin yönetimine sorunu çözmek için sorumluluğunu üstlenme çağrısında bulundu.

Eski tutuklulardan bazıları, son dönemde Filistin bankalarının kendileriyle iletişime geçerek, "İsrail'in tehditleri nedeniyle" banka hesaplarının kapatıldığına ilişkin tebligatta bulunduğunu ifade etmişti.

Filistin Esirler Cemiyeti, İsrail makamlarının, geçen ay "Filistinli tutuklular ve aileleriyle iletişime geçerek banka hesabı açan tüm şahıs ve kurumların takibata uğrayacağı ve cezalandırılacağı" yönünde askeri bir karar aldığını duyurmuştu.