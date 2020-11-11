Filistinli tutuklu Kemal Ebu Vair'in İsrail hapishanelerinde ölmesi Gazze'de kınandı

GAZZE (AA) - Gazze'deki Filistinliler, hastalık ve kasıtlı tıbbi ihmalle mücadele eden Filistinli tutuklu Kemal Ebu Vair'in İsrail hapishanesinde hayatını kaybetmesini kınadı.

Ulusal ve İslami Güçler Esirler Komitesi tarafından Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) binası önünde basın açıklaması düzenlendi.

Basın açıklamasında, Hamas Yönetim Komitesi üyesi Muhammed Debabiş, Kemal Ebu Vair'in vefatının tüm sorumluluğunun İsrail hapishane yönetimine ait olduğunu söyledi.

Açıklamada Debabeş, "Kemal Ebu Vair, kin dolu gardiyanlar ve Filistinlilere karşı nefret dolu güvenlik kurumunun bir parçası olan sağlık personelinin gözleri önünde elleri kelepçeli halde iken vefat etti." ifadelerine yer verdi.

Filistin Esirler Cemiyeti'nden salı günü yapılan yazılı açıklamada, Ebu Vair'in geçen yıl gırtlak kanseri teşhisi konulduktan sonra "tıbbi ihmale" maruz kalması sebebiyle hayatını kaybettiği duyurulmuştu.

Filistinli Esirler Cemiyeti, 25 Ekim'de Ebu Vair'in kansere yakalandıktan sonra konuşma ve yemek yeme yetisini kaybettiğini, hızlı şekilde kilo vermeye başladığını duyurmuştu.

Kuveyt'te 1974 yılında doğan ve Cenin kentine bağlı Kubbatiye kasabasında yaşayan Ebu Vair, 2003 yılında tutuklanmış ve işgale direnmekten altı kez müebbet ve 50 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Filistinli Esirler Cemiyeti'ne göre, İsrail hapishanelerinde 300'ü ağır hasta yaklaşık 700 hasta Filistinli tutuklu bulunuyor.

Kemal Ebu Vair'le birlikte 1967 yılından bu yana İsrail hapishanelerinde hayatını kaybeden Filistinli tutuklu sayısı 226'ya yükseldi.