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Aktüel Filistin'de olağanüstü hal koronavirüs nedeniyle 1 ay daha uzatıldı
Aktüel

Filistin'de olağanüstü hal koronavirüs nedeniyle 1 ay daha uzatıldı

Yeniakit Publisher
2020-09-04 22:03:46 -
Filistin'de olağanüstü hal koronavirüs nedeniyle 1 ay daha uzatıldı

RAMALLAH (AA) - Filistin yönetimi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ilan edilen olağanüstü hal (OHAL) süresini 30 gün daha uzatma kararı aldı.

Filistin resmi ajansı WAFA, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın yayımladığı kararnameyle OHAL süresini bugünden itibaren 1 ay daha uzatma kararı aldığını duyurdu.

İlk olağanüstü hal işgal altındaki Batı Şeria'nın Beytüllahim kentinde 3 Mart'ta ilk Kovid-19 vakasının görülmesinin ardından ilan edilmişti. Abbas'ın aldığı son kararla Filistin'deki OHAL'de 7'nci aya girilmiş oldu.

Filistin Sağlık Bakanlığı, Batı Şeria, Gazze ve Doğu Kudüs dahil tüm Filistin topraklarında Kovid-19 nedeniyle toplam can kaybının 192'ye, vaka sayısının 32 bin 817'ye, iyileşenlerin sayısının da 22 bin 362'ye ulaştığını açıklamıştı.

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