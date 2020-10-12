  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Filistin Başbakanı’ndan İsrail’e açlık grevindeki Filistinli tutukluyu serbest bırakma çağrısı
Aktüel

Filistin Başbakanı’ndan İsrail’e açlık grevindeki Filistinli tutukluyu serbest bırakma çağrısı

Yeniakit Publisher
2020-10-12 16:53:17 -
Filistin Başbakanı’ndan İsrail’e açlık grevindeki Filistinli tutukluyu serbest bırakma çağrısı

KUDÜS (AA) - Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, İsrail’e idari tutukluluk uygulamasıyla mahkum edilen ve 78 gündür açlık grevinde olan Filistinli Mahir el-Ahres’ı derhal serbest bırakma çağrısı yaptı.

Iştiyye, hükümetinin işgal altındaki Batı Şeria’nın Ramallah kentinde düzenlenen haftalık kabine toplantısı sırasında açıklamalarda bulundu.

Tutuklu Ahres’ın açlık grevinde 78’inci gününe girdiğine dikkati çeken Iştiyye, sağlık durumunun da ciddileştiğini kaydetti.

Ahres’ın hayatından İsrail’in sorumlu olduğunu vurgulayan Iştiyye, İsrail makamlarına Filistinli tutukluyu derhal serbest bırakma çağrısında bulundu.

Iştiyye, Ahres’ın yanı sıra en az 350 Filistinlinin İsrail cezaevlerinde idari tutukluluk uygulamasına maruz kaldığını belirterek, uluslararası toplumu konunun çözümü için İsrail’e baskı yapmaya çağırdı.

İsrail askerlerince Batı Şeria’nın Cenin kentindeki evinden 27 Temmuz'da gözaltına alınan Ahres, Tel Aviv yönetiminin "idari tutukluluk" ve keyfi uygulamalarını protesto etmek için açlık grevine başlamıştı.

Altı çocuk babası Ahres, 1989, 2004, 2009 ve 2018'de de İsrail güçlerince 4 kere gözaltına alınmış, toplam 62 ay tutuklu kalmıştı.

- İsrail'in "idari tutukluluk" uygulaması

İsrail, "idari tutukluluk" adını verdiği uygulamayla Filistinlileri istihbarata dayalı 1 ila 6 ay alıkoyabiliyor.

Tutuklunun "İsrail'in güvenliği için tehlike teşkil ettiğine" karar verilmesi halinde askeri hakim, suç isnadında bile bulunmadan tutukluluk süresini 5 yıla kadar uzatabiliyor.

Filistin resmi kaynaklarına göre, İsrail hapishanelerinde hâlâ 365'i "idari tutuklu" 4 bin 700 Filistinli bulunuyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Fatih Portakal yeni adresini açıkladı
Medya

Fatih Portakal yeni adresini açıkladı

FOX TV'den ayrılan haber spikeri Fatih Portakal, manipülasyon ve yalan haberlere Youtube kanalında devam edeceğini açıkladı.
Doğal gazın ardından yeni bomba!
Ekonomi

Doğal gazın ardından yeni bomba! "Türkiye'de bir ilk olacak"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Türkiye’de ilk defa lityum üretimine başlayacağız." dedi.
Seçimlerin ardından Ersin Tatar'dan ilk açıklama!
Dünya

Seçimlerin ardından Ersin Tatar'dan ilk açıklama!

KKTC Başbakanı Ersin Tatar, aday olduğu Ulusal Birlik Partisi'nin Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turunu yüzde 33'e yakın oranla tamamlaya..
Satılık 2013 model Audi A4
Satılık 2013 model Audi A4

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay