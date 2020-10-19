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Aktüel Filistin Başbakanı Iştiyye: "Körfez ülkelerinden bazı heyetlerin Aksa'ya İsrail korumasında girmesi üzücü"
Aktüel

Filistin Başbakanı Iştiyye: "Körfez ülkelerinden bazı heyetlerin Aksa'ya İsrail korumasında girmesi üzücü"

Yeniakit Publisher
2020-10-19 15:14:39 -
Filistin Başbakanı Iştiyye: "Körfez ülkelerinden bazı heyetlerin Aksa'ya İsrail korumasında girmesi üzücü"

RAMALLAH (AA) - Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, Arap heyetlerinin İsrail koruması altında Kudüs'teki Mescid-i Aksa'yı ziyaret etmesini eleştirdi.

Iştiyye, hükümetinin işgal altındaki Batı Şeria’nın Ramallah kentinde düzenlenen haftalık kabine toplantısı sırasında açıklamalarda bulundu.

Filistin Başbakanı Iştiyye, "Ziyaretçiler, Harem-i Şerif'e (Mescid-i Aksa) işgalcilerin koruması altında değil, asıl sahiplerinin eşliğinde girer. İbadet etmek isteyen kişilerin camiye girmesi engellenirken, Körfezden bazı Arap heyetlerin İsrail polisinin himayesinde Harem-i Şerif'e girmesi üzücü." dedi.

Bahreyn'in İsrail ile imzaladığı ilişkilerin normalleştirilmesi anlaşmasına ilişkin de Iştiyye, şunları kaydetti:

"İşgal için bir ödül sağladı. Bu adım İsrail'in daha fazla yerleşim alanları inşa etme ve daha fazla toprağı işgal etme iştahını kabartıyor. Bu durum ayrıca Filistin halkının karşılaştığı zorlukları ikiye katlıyor."

Filistinli Vadi Hilva Enformasyon Merkezinin Facebook sayfasında dün yayımlanan görüntülerde İsrail polisi eşliğinde Aksa'ya giren Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) heyetinin, cami cemaati tarafından dışarı çıkarılması yer almıştı.

Kayıtlarda bir Filistinlinin, tartıştığı BAE heyetini normalleşme taraftarı olmakla suçladığı, kendileriyle muhatap olmadığını söylediği ve Aksa'dan derhal çıkmalarını istediği görülüyor. Tartışmanın ardından BAE heyeti, camiyi terk etmek zorunda kalıyor.

Umman'dan geldiği belirtilen heyet de geçen hafta, Mescid-i Aksa'yı İsrail polisi korumasında ziyaret etmişti. Son zamanlarda Körfez ülkelerinden gelen heyetlerin Aksa'yı İsrail güvenlik güçlerinin kontrolünde ziyaret etmeye çalışmaları dikkati çekiyor.

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