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Aktüel Fas'ta son 24 saatte Kovid-19'dan 72 kişi yaşamını yitirdi
Aktüel

Fas'ta son 24 saatte Kovid-19'dan 72 kişi yaşamını yitirdi

Yeniakit Publisher
2020-10-26 22:12:35 -
Fas'ta son 24 saatte Kovid-19'dan 72 kişi yaşamını yitirdi

RABAT (AA) - Fas'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı bir günde 72 artarak 3 bin 373'e yükseldi.

Fas Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 72 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 2 bin 264 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 3 bin 373'e, vaka sayısının 199 bin 745'e yükseldiği ülkede, iyileşenlerin sayısı da 2 bin 727 artarak 165 bin 922'ye ulaştı.


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