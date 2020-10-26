Fas'ta son 24 saatte Kovid-19'dan 72 kişi yaşamını yitirdi

RABAT (AA) - Fas'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı bir günde 72 artarak 3 bin 373'e yükseldi.

Fas Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 72 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 2 bin 264 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 3 bin 373'e, vaka sayısının 199 bin 745'e yükseldiği ülkede, iyileşenlerin sayısı da 2 bin 727 artarak 165 bin 922'ye ulaştı.



