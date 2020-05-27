Fas ve Suudi Arabistan'da koronavirüs önlemleri hafifletiliyor

RİYAD (AA) - Fas ve Suudi Arabistan, Ramazan Bayramı tatilinin ardından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini hafifletmeye başladı.

Kovid-19'la mücadele kapsamında ilan edilen olağanüstü hal devam etmesine rağmen Fas'ta ticari kuruluşlar kapılarını açmaya başladı. Ülkede şehirlerarası seyahat önlemleri de hafifletildi.



Fas İçişleri Bakanlığı, valiliklerden işçilerin çalıştıkları kurumların talebine bağlı olarak şehirlerarası seyahatlerine izin verilmesini talep etti.



Yerel basında faaliyetlerinin yeniden başlaması için taksi şoförlerine Kovid-19 testleri yapılmaya başlandığı haberlerine yer verildi.



Ekonomi ve Maliye Bakanı Muhammed bin Şabun geçen hafta yaptığı açıklamada, ülkedeki olağanüstü halin hafifletilmesinin ardından devlet kurumlarındaki çalışma tedbirlerini açıklamıştı. Bakan çalışanlara gerekli önlemlere uyarak aşamalı bir şekilde iş yerlerine dönmeleri çağrısında bulunmuştu.



Fas'ta 18 Mayıs'ta Kovid-19'la mücadele kapsamında sağlık alanında ilan edilen ve 20 Mayıs'ta sona erecek olan olağanüstü hal (OHAL) üç hafta daha uzatılmıştı. OHAL 10 Haziran'a kadar devam edecek.

- Suudi Arabistan

Suudi Arabistan İnsan Kaynakları ve Sosyal Kalkınma Bakanlığı, özel sektör kuruluşlarının merkez ofislerinde çalışmaların yeniden başlayacağını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, özel sektörde faaliyet gösteren tüm kuruluşların, Sağlık Bakanlığının yayınladığı talimatlara uyarak çalışmaya başlayacakları ve işçilere güvenli bir ortam sağlamak için iş yerlerinin kurallara uygun şekilde hazırlanması gerektiği belirtildi.

Suudi Arabistan'da 16 Mart'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında, özel sektör kuruluşlarının merkez ofislerindeki çalışmalar askıya alınmış, kuruluşların şube, ofis ve diğer tesislerinde çalışan sayısının asgari düzeye indirilmesine karar verilmişti.