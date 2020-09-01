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Aktüel Fas ile ABD arasında diplomatik dokunulmazlığı güçlendirme anlaşması
Aktüel

Fas ile ABD arasında diplomatik dokunulmazlığı güçlendirme anlaşması

Yeniakit Publisher
2020-09-01 22:38:47 -
Fas ile ABD arasında diplomatik dokunulmazlığı güçlendirme anlaşması

RABAT (AA) - Fas ile ABD arasında diplomatik dokunulmazlık ve ayrıcalıkları güçlendirme anlaşması imzalandı.

Fas Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, taraflar arasında video konferans aracılığıyla toplantı düzenlendiği ifade edildi.

Toplantıda Fas Dışişleri Bakanı Nasır Burita ile ABD'li mevkidaşı Mike Pompeo'nun diplomatik dokunulmazlık ve ayrıcalıkları güçlendirme anlaşmasını imzaladığı aktarılan açıklamada, "Bu anlaşma hükümleri uyarınca, her bir taraf diğer tarafın konsolosluk personeline ve aile üyelerine ayrıcalık ve dokunulmazlık tanıyor." ifadeleri kullanıldı.

Anlaşmanın, "Diplomatik İlişkiler Hakkında Viyana Sözleşmesi" doğrultusunda yapıldığı aktarıldı.

Söz konusu sözleşme, diplomatların görevli bulundukları ülkelerdeki diplomatik ilişkilerini, ayrıcalıklarını ve dokunulmazlıklarını belirleyen uluslararası bir anlaşma hükmünde bulunuyor.

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