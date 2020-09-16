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Aktüel Fas, Cezayir ve Kuveyt'te Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı
Aktüel

Fas, Cezayir ve Kuveyt'te Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı

Yeniakit Publisher
2020-09-16 22:46:04 -
Fas, Cezayir ve Kuveyt'te Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı

İSTANBUL (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Fas'ta 38, Cezayir'de 13, Kuveyt'te 3 kişi daha yaşamını yitirdi, Katar ve Ürdün'de vaka sayısı arttı.

Fas Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 nedeniyle 38 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam ölü sayısı 1686'ya yükseldi.

Ülkede 1692 yeni vaka tespit edildi, toplam vaka sayısı 92 bin 16'ya, iyileşen sayısı da 1921 artışla 72 bin 968'e ulaştı.

- Cezayir

Cezayir Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada ise Kovid-19 nedeniyle 13 kişinin daha hayatını kaybettiği, 232 kişinin enfekte olduğu bildirildi.

Açıklamada, toplam can kaybının 1645'e, vaka sayısının 48 bin 966'ya çıktığı, 34 bin 517 kişinin de sağlığına kavuştuğu aktarıldı.

- Kuveyt

Kuveyt Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle 3 kişinin yaşamını yitirdiği, 698 kişide virüs tespit edildiği duyuruldu.

Ülkede toplam can kaybının 571'e, vaka sayısının ise 96 bin 999'a çıktığı kaydedilen açıklamada, 968 kişinin iyileşmesiyle de sağlığına kavuşan hasta sayısının 87 bin 187 olduğu ifade edildi.

- Katar

Katar Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada 235 kişinin enfekte olduğu, 256 kişinin de iyileştiği belirtildi.

Ülkedeki toplam vaka sayısının 122 bin 449'a, iyileşen hasta sayısının 119 bin 400'e çıktığı kaydedilen açıklamada, can kaybının 208 olduğu aktarıldı.

- Ürdün

Ürdün Sağlık Bakanlığı da 175 kişide daha virüs tespit edildiğini açıkladı.

Böylece toplam vaka sayısının 3 bin 852'ye yükseldiği, tedavilerinin ardından sağlığına kavuşan hasta sayısının da 2 bin 349 ulaştığı aktarılan açıklamada can kaybının 26 olduğu kaydedildi.

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