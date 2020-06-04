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Aktüel

Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti devam ediyor

Anne Solmaz Övünç: - "Oğlum Baran, sesimi duyuyorsan gel adalete teslim ol. Orası senin yerin değil, kandırıyorlar. Senin yerin anne kucağıdır" - Baba Abdullah Demir: - "Oğlum kaç gel, Türk adaletine teslim ol"

Yeniakit Publisher
2020-06-04 13:49:50 -
Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti devam ediyor

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır annelerinin, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti sürüyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin, 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 276. gününe girdi.

Van'dan 5 yıl önce 15 yaşında dağa kaçırılan oğlu Baran için gelen anne Solmaz Övünç, çocuklarına kavuşana kadar eylemlerine devam edeceklerini söyledi.

Evladını almadan HDP il binası önünden ayrılmayacağını belirten Övünç, "276 gündür buradayız. İnşallah oğlum da gelir teslim olur adalete." diye konuştu.

"Bütün anneleri buraya davet ediyorum." diyen Övünç, şunları kaydetti:

"HDP 10-15 yaşındaki çocukları dağa kandırarak götürüyor. Çocukların anne ve babaları olarak yaz kış demeden burada oturuyoruz. (HDP) Milletvekillerini buraya çağırıyoruz. Gelsinler burada bize bir açıklama yapsınlar. Çocuklarımızı versinler, onlardan bir şey istemiyoruz. HDP bizden ne istiyor?"

Oğluna seslenen Övünç, "Oğlum Baran, sesimi duyuyorsan gel adalete teslim ol. Orası senin yerin değil, kandırıyorlar. Senin yerin anne kucağıdır. 13 kişi geldi teslim oldu. Hiçbiri ceza almadı. Arkadaşlarını da al gel. Neredeysen çık gel. Türkiye'ye teslim ol." ifadelerini kullandı.

- "5 yıldır çocuklarımızın peşini bırakmadık"

Oğlu Fatih Demir için oturma eylemi yapan Abdullah Demir de çocukları gelmeden HDP önünden ayrılmayacaklarını belirtti.

Kovid-19 salgınına rağmen eylemlerine devam ettiklerini anlatan Demir, şöyle konuştu:

"Eylemimize 276 gündür devam ediyoruz. 5 yıldır bu çileyi çekiyorum. 5 yıldır çocuklarımızın peşini bırakmadık. Bunlar (HDP ve PKK) çocukları bize göstermiyor. Bir insanda merhamet, vicdan olsa göstermez mi? Bizim gücümüz yok ki onlardan çocuklarımızı alalım. Çünkü onlar vicdansızlar, merhametsizler, din, iman ve adaletleri yok. Kardeşi kardeşe vurduruyorlar. İnsanlık bu mudur? Adalet bu mudur? Çocuklarımız için burada oturduk. 10 yaşındaki çocuk nasıl dağa gider ve ona silah verilir? Oğlum kaç gel, Türk adaletine teslim ol."



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