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Aktüel

Cezayir'de Kovid-19 kısıtlamaları hafifletildi

- Başkent Cezayir dahil 29 kent arasında özel araçla seyahat yasağı kaldırıldı - Cezayir Sağlık Bakanlığı, Kovid-19 kaynaklı can kaybının 1282'ye yükseldiğini duyurdu

Yeniakit Publisher
2020-08-08 18:20:35 -
Cezayir'de Kovid-19 kısıtlamaları hafifletildi

CEZAYİR (AA) - Cezayir hükümeti, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle gece sokağa çıkma yasağının hala uygulandığı 29 kent arasında özel araçlarla seyahat etme yasağının kaldırıldığını açıkladı.

Başbakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, vatandaşların başkent dahil 29 kent arasında özel araçlarıyla seyahat edebileceği belirtildi.

Cezayir yönetimi, Kovid-19'un yayılmasını engellemek amacıyla yaklaşık 1 ay önce 29 kent arasında özel araçla seyahat yasağı getirmişti.

Söz konusu kentlerde gece sokağa çıkma yasağı ise 9 saatten 7 saate indirilmişti.

Hükümetin, 19 Mart'ta aldığı, 48 kent arasında toplu taşıma araçlarıyla seyahat yasağının ise devam edeceği kaydedildi.

Öte yandan Cezayir Sağlık Bakanlığı, Kovid-19 kaynaklı can kaybının 1282'ye, vaka sayısının 34 bin 155'e, iyileşen sayısının da 23 bin 661'e yükseldiğini duyurdu.

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