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Aktüel Cezayir, Filistin ve Bahreyn'de Kovid-19'dan ölümler arttı
Aktüel

Cezayir, Filistin ve Bahreyn'de Kovid-19'dan ölümler arttı

Yeniakit Publisher
2020-11-11 22:34:01 -
Cezayir, Filistin ve Bahreyn'de Kovid-19'dan ölümler arttı

İSTANBUL (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Cezayir'de 2 bin 93'e, Filistin'de 612'ye, Bahreyn'de de 332'ye yükseldi.

Cezayir Sağlık Bakanlığı, salgında 16 kişinin daha hayatını kaybettiğini ve 811 yeni vaka tespit edildiğini duyurdu.

Ülkede böylece virüs kaynaklı can kaybı 2 bin 93'e, vaka sayısı ise 64 bin 257'ye yükseldi.

Hastalığı atlatanların sayısı da 354 artarak 42 bin 980'e ulaştı.

- Filistin

Filistin Sağlık Bakanı Mey Keyle, yaptığı yazılı açıklamada, son 24 saatte salgın sebebiyle 5 kişinin daha hayatını kaybettiğini, 643 kişiye virüs teşhisi konulduğunu belirtti.

Vakaların 343'ünün işgal altındaki Batı Şeria, 300'ünün ise Gazze Şeridi'nde tespit edildiğini aktaran Keyle, 40 hastanın yoğun bakım ünitesinde olduğunu ve 11 hastanın da solunum cihazına bağlı olarak tedavi gördüğünü ifade etti.

Bakan Keyle, son verilerle toplam can kaybının 612, vaka sayısının 72 bin 144 ve iyileşen hasta sayısının da 63 bin 744 olduğunu açıkladı.

- Bahreyn

Bahreyn Sağlık Bakanlığı da Kovid-19 nedeniyle 3 kişinin daha hayatını kaybettiğini, 179 yeni vaka tespit edildiğini, 189 kişinin sağlığına kavuştuğunu duyurdu.

Böylece ülkede toplam can kaybı 332'ye, vaka sayısı 83 bin 811'e, iyileşenlerin sayısı 81 bin 414'e yükseldi.

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