Çankırı'da hakkında 17 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı
ÇANKIRI (AA) - Çankırı'da, hakkında 17 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü saklandığı evde yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, hakkında "kaçırmak, cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçlarından 17 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Z.Y'nin Çerkeş ilçesi Saçak beldesinde M.K'nin ikametinde saklandığını tespit etti.
Jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda Z.Y. ile hakaret ve basit yaralama suçundan kaydı bulunan M.K. gözaltına alındı.
Şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.