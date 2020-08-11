  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

BM'den Yemen'e 40 ton tıbbi yardım

Yeniakit Publisher
2020-08-11 18:30:40 -
BM'den Yemen'e 40 ton tıbbi yardım

SANA (AA) - Birleşmiş Milletler (BM), Yemen'in İran destekli Husilerin kontrolündeki başkenti Sana'ya 40 ton tıbbi yardım gönderdi.

Uluslararası Sana Havalimanı'ndan adının açıklanmasını istemeyen bir yetkili, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) ile Dünya Gıda Programı'nın gönderdiği 40 ton tıbbi malzemeyi taşıyan iki uçağın havalimanına indiğini söyledi.

Bu yardımların, Yemen'in yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelesine destek için gönderildiği belirtiliyor.

UNICEF, 22-23 Temmuz'da da Sana'ya 66 ton ilaç ve tıbbi malzeme göndermişti.

Yemen Koronavirüsle Mücadele Ulusal Komitesinin açıkladığı son verilere göre ülkede tespit edilen virüs kaynaklı toplam can kaybı 518, vaka sayısı ise 1832.

Bu rakamlar, Yemen hükümetinin kontrolünde olan bölgelerdeki vakaları kapsarken Husilerin elindeki bölgeleri içermiyor.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor.

Birleşmiş Milletlere göre dünyanın en büyük insani krizlerinden birinin yaşandığı Yemen'de, nüfusun yüzde 80'i insani yardım ve korunmaya muhtaç durumda.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
FOX TV'de rezalet paçadan akıyor! 'Yaparsın Aşkım' adlı programda skandal görüntüler
Gündem

FOX TV'de rezalet paçadan akıyor! 'Yaparsın Aşkım' adlı programda skandal görüntüler

Yahudi medya patronu Rupert Murdoch’un sahibi olduğu FOX TV’de yayınlanan sözde yarışma programı “Yaparsın Aşkım”da erkek yarışmacılar kadın..
MİT’in istihbarat uçağını ASELSAN donata
Teknoloji

MİT’in istihbarat uçağını ASELSAN donata

ASELSAN tarafından iletişim ve elektronik istihbaratı gibi özelliklerle donatılacak olan ilk sinyal uçağı Bombardier Challenger 600, MİT'in ..
Dünyayı şoke eden haber: İsrail savaşla tehdit ettiği ülkeye fosfor bombası attı
Dünya

Dünyayı şoke eden haber: İsrail savaşla tehdit ettiği ülkeye fosfor bombası attı

İsrail, Savunma Bakanı Benny Gantz'ın savaşla tehdit ettiği Lübnan sınırını ihlal etti. Bununla da yetinmeyen İsrail'in Lübnan sınır hattınd..
Satılık 2016 model Fiat Doblo
Satılık 2016 model Fiat Doblo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı