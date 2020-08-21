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Aktüel BM Libya Destek Misyonu, Libyalı tarafların ateşkes kararından memnun
Aktüel

BM Libya Destek Misyonu, Libyalı tarafların ateşkes kararından memnun

Yeniakit Publisher
2020-08-21 17:32:40 -
BM Libya Destek Misyonu, Libyalı tarafların ateşkes kararından memnun

TRABLUS (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) Libya Destek Misyonu (UNSMIL) Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac ve Tobruk Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih’in bugün duyurduğu ateşkes kararından memnuniyet duyduğunu açıkladı.

UNSMIL Genel Sekreter Vekili Stephanie Williams, yaptığı yazılı açıklamada, "Libya Hükümeti Başbakanı Fayiz es-Serrac ve Tobruk Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih’in duyurduğu ve Libya'nın içinde olduğu bu zor zamanda en çok ihtiyaç duyduğu cesaret örneğini gösteren bu ateşkes çağrısını sıcak bir memnuniyetle karşılıyoruz." ifadelerini kullandı.

Williams, bu gelişmenin BM öncülüğünde 5+5 Ortak Askeri Komitesi ile devam etmesini ve tüm yabancı güçlerin ve paralı askerlerin Libya topraklarını terk etmesini umduklarını kaydetti.

Libya halkını petrol zenginliklerinden mahrum etmenin, "yerel ve uluslararası aktörlerin de dahil olduğu kabul edilemez bir inatçılığın işareti olduğunu" vurgulayan Williams, "iki liderin petrol üretimi ve ihracatının yeniden başlatılması için yaptığı çağrının hızlı bir şekilde uygulanmasını" istedi.

Başbakan Serrac, bugün "milli ve siyasi sorumluluğunun, ülke ve bölgenin içinde bulunduğu durumun ve salgın şartlarının gereği olarak, ülkedeki tüm askeri güçlere derhal ateşkes yapılması ve askeri operasyonların durdurulması talimatı" vermişti.

Serrac, fiili bir ateşkes için Sirte ve Cufra'nın silahtan arındırılmış bölgeler olması, yabancı ve paralı askerlerin ülkeden çıkması gerektiğine dikkati çekerken, tüm Libyalıların üzerinde anlaşacağı Anayasa hükümlerine uygun olarak, Başkanlık Konseyi ve genel seçimlerin gelecek mart ayında yapılması çağrısını yinelemişti.

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in siyasi müttefiki Tobruk Temsilciler Meclisi (TM) Başkanı Akile Salih de Serrac'ın yaptığı ateşkes açıklamasıyla eş zamanlı şekilde "acil bir ateşkes ve Sirte'nin yeni kurulacak Başkanlık Konseyi'ne geçici olarak ev sahipliği yapması" çağrısında bulunmuştu.

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