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Bilgisayar korsanları İsrail'deki internet sayfalarını hackledi

Yeniakit Publisher
2020-05-21 13:22:13 -
Bilgisayar korsanları İsrail'deki internet sayfalarını hackledi

KUDÜS (AA) - Bilgisayar korsanları, İsrail'deki birçok internet sayfasını ele geçirerek İsrail karşıtı video paylaştı.

"Hackers of Savior" isimli bir grup bilgisayar korsanı, birçoğu İsrail'deki giyim markaları, kültür merkezleri, Yahudi dernek ve okullarına ait olmak üzere çok sayıda internet sayfasına siber saldırı düzenledi.

Hackerlar ele geçirdikleri sayfalarda, İsrail'i hedef alan İngilizce ve İbranice videolar paylaştı.

"Büyük bir sürprize hazır olun" mesajıyla başlayan videoda, Tel Aviv ve Hayfa'nın bombardıman altında olduğu görülüyor.

Söz konusu videoda, "İsrail'in yıkımı için geri sayım çok önceden başladı" mesajı öne çıkıyor.

İsrailli uzmanlar da kullanıcıları ele geçirilen sayfalarda paylaşılan linkleri tıklamamaları konusunda uyardı.

Siber saldırının İsrail'in Doğu Kudüs'ü işgal etmesinin 53. yılına rastlaması ise dikkati çekti.

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