Bağdat, sınır kapılarının denetimi için Erbil'e öneri sunacak
BAĞDAT (AA) - Bağdat merkezi yönetiminin, sınır kapılarının denetimi için Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) öneri sunacağı belirtildi.
Irak resmi ajansında yer alan habere göre, IKBY'nin kontrolündeki sınır kapılarının, Bağdat yönetimine geçmesi için Irak Sınır Kapıları Konseyi karşı tarafa öneri sunacak.
Haberde, önerinin IKBY'nin anlaşmaya bağlı kalması şartıyla sunulacağı kaydedildi.
Irak İçişleri Bakanı Osman el-Ganimi, bugün Erbil’e giderek, bölge yetkilileriyle bir araya gelmişti.