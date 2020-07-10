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Aktüel

Ayasofya için karar bekleniyor

Ayasofya'nın bulunduğu alanın önüne bariyerler yerleştirildi

Yeniakit Publisher
2020-07-10 14:50:22 -
Ayasofya için karar bekleniyor

İSTANBUL (AA) - Danıştay 10. Dairesi'nin, Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararının iptali istemiyle açılan davaya ilişkin kararını açıklaması beklenirken, Ayasofya'nın bulunduğu bölgenin önüne bariyerler konuldu.

Yerli ve yabancı medya kuruluşlarının yanı sıra vatandaşların da bekleyişine devam ettiği Ayasofya'nın girişinin ve çıkışının olduğu bölge bariyerlerle çevrildi.

Ayasofya'ya ziyaretçi girişi ise devam ediyor.


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