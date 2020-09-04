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Aktüel Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı
Aktüel

Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı

Yeniakit Publisher
2020-09-04 20:32:56 -
Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı

İSTANBUL (AA) - Cezayir ve Bahreyn'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı can kayıpları artarken, Katar ve Ürdün'de vaka sayıları yükseldi.

Cezayir Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle 8 kişinin yaşamını yitirdiği, 304 kişinin enfekte olduğu, 253 kişinin de iyileştiği kaydedildi.

Açıklamada, yeni tip koronavirüs kaynaklı ölü sayısının 1537'ye, vakaların 45 bin 773'e, iyileşenlerin sayısının da 32 bin 259'a çıktığı aktarıldı.

- Bahreyn

Bahreyn Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, ülkede virüs nedeniyle 3 kişi daha hayatını kaybetti, 626 kişi enfekte oldu, 368 kişi sağlığına kavuştu.

Son verilerle Kovid-19 kaynaklı can kaybı 195'e, vaka sayısı 53 bin 433'e, iyileşen kişi sayısı ise 50 bin 13'e ulaştı.

- Katar

Katar Sağlık Bakanlığı son 24 saatte 217 kişide virüs tespit edildiğini, 225 kişinin iyileştiğini duyurdu.

Böylece vaka sayısının 119 bin 637'ye, iyileşenlerin sayısının da 116 bin 538'e ulaştığı aktarılan açıklamada, toplam can kaybının 201 olduğu hatırlatıldı.

- Ürdün

Ürdün Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkede son 24 saatte 68 kişiye Kovid-19 teşhisi konulduğu, 28 kişinin iyileştiği belirtildi.

Bugüne kadar virüs nedeniyle 16 kişinin hayatını kaybettiği hatırlatılan açıklamada, vaka sayısının 2 bin 301'e, iyileşen kişi sayısının da 1676'ya yükseldiği kaydedildi.

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