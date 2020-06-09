Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kaybı ve vakalar arttı

İSTANBUL (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) 283'e, Kuveyt'te 273'e, Umman'da 83'e yükselirken Fas ve Filistin'de vaka sayıları arttı.

BAE Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, 2 kişinin daha Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirmesiyle ülkedeki can kaybının 283'e yükseldiği belirtildi.

Enfekte olan 528 kişiyle birlikte toplam vaka sayısının 39 bin 904'e, iyileşen sayısının da 22 bin 740'a yükseldiği ifade edildi.

- Kuveyt

Kuveyt Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 kaynaklı 4 can kaybının daha yaşandığı, 630 kişiye virüs teşhisi konulduğu ifade edildi.

Ülkedeki ölü sayısının 273'e, vaka sayısının 33 bin 140'a çıktığı kaydedilen açıklamada, 22 bin 162 kişinin sağlığına kavuştuğu aktarıldı.

- Umman



Umman Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, son 24 saatte 2 kişinin daha virüs nedeniyle hayatını kaybettiği, 362'si Umman vatandaşı, 350'si yabancı 712 kişinin enfekte olduğu belirtildi.

Son verilere göre ülkedeki can kaybının 83'e, vaka sayısının ise 18 bin 198'e çıktığı ifade edilen açıklamada, iyileşen sayısının 4 bin 152'ye yükseldiği aktarıldı.

- Fas

Fas Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada ise ülkede 106 kişide daha Kovid-19 tespit edildiği, toplam vaka sayısının 8 bin 408'e yükseldiği belirtildi.

Açıklamada, iyileşen hasta sayısının ise 7 bin 423'e ulaştığı kaydedildi.

Virüs nedeniyle yeni can kaybının yaşanmadığı belirtilen açıklamada, şu ana kadar 208 kişinin yaşamını yitirdiği bilgisi paylaşıldı.

- Filistin

Filistin Sağlık Bakanlığı, biri Kudüs diğeri Eriha olmak üzere 2 kişinin daha enfekte olduğunu duyurdu.

Bakanlık açıklamasında, toplam vaka sayısının 654'e yükseldiğini kaydetti.

Filistin'de 559 kişinin sağlığına kavuştuğu belirtilen açıklamada, şu ana kadar 5 kişinin de Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği aktarıldı.