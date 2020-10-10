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Aktüel Afyonkarahisar'da 18 bina karantinaya alındı
Aktüel

Afyonkarahisar'da 18 bina karantinaya alındı

Yeniakit Publisher
2020-10-10 22:17:48 -
Afyonkarahisar'da 18 bina karantinaya alındı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 18 binanın karantinaya alındığı bildirildi.

Emirdağ Kaymakamlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun aldığı 84, 85 ve 86 nolu kararlarla Kovid-19 salgınını önlemek ve vatandaşları salgından korumak için kentteki 18 binada karantina uygulamasının başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, karantinaya alınan binaların adresleri de paylaşıldı.

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