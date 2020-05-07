Aden'deki Kovid-19 tedavi merkezinin idaresi Sınır Tanımayan Doktorlara devredildi

ADEN (AA) - Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF) Yemen'in geçici başkenti Aden'deki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavi merkezinin yönetimini teslim aldığını duyurdu.

MSF'den yapılan yazılı açıklamada, Aden'in batısındaki Brega ilçesinde bulunan ve Kovid-19 tedavilerinin yürütüldüğü El-Emel Hastanesi'nin idaresinin devralındığı belirtildi.

Açıklamada, yerel sağlık yönetimlerinin Aden'deki salgına kapsamlı müdahalelerden, acil müdahale ekiplerinin yönetiminden, testler ve kontrollerden sorumlu olmaya devam edeceği aktarıldı.

Açıklamada ayrıca, yabancı ve Yemenli doktorlardan oluşan MSF ekiplerinin, hastalara en iyi bakımı sağlamak için çalıştığı ifade edildi.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyinin (GGK) Aden'de sözde özerklik ilan etmesi sonucu hükümetle yaşanan gerginlikler sebebiyle sağlık sistemi birçok sorun ile karşı karşıya kaldı.

Aktivistler, Aden'deki yöneticilere Kovid-19 ile mücadele konusunu MSF'ye ve Dünya Sağlık Örgütüne (DSÖ) bırakmaları çağrısı yapmıştı.

Yemen hükümeti, ülkede şu ana kadar 5 kişinin Kovid-19 sebebiyle öldüğünü, 25 kişide de virüs tespit edildiğini duyurdu. Söz konusu vakalardan 16'sı Aden'de bulunuyor.



