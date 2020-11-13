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Ekonomi AB'nin dış ticareti eylülde geriledi
Ekonomi

AB'nin dış ticareti eylülde geriledi

Yeniakit Publisher
2020-11-13 13:50:12 -
AB'nin dış ticareti eylülde geriledi

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği'nin (AB) dış ticareti, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin geniş ölçüde uygulandığı eylül ayında düştü.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB ve Avro Bölgesi'nin eylül ayı uluslararası ticaret verilerini yayımladı.

Buna göre, AB'nin ihracatı, eylül ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,8 azalarak 171 milyar avroya, ithalatı da yüzde 8,9 gerileyerek 146,5 milyar avroya düştü.

Böylece AB, eylül ayında yaklaşık 24,5 milyar avroluk ticaret fazlası gerçekleştirdi.

Avro Bölgesi'nde ihracat, eylülde geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 3,1 daralarak 190,3 milyar avro, ithalat yüzde 7,1 gerileyerek 165,5 milyar avro oldu.

Avro Bölgesi'nin ticaret fazlası, eylülde yaklaşık 24,8 milyar avroya ulaştı.

Söz konusu dönemde AB ülkelerinden en fazla ithalat yapan ülkeler 31 milyar avro ile ABD, 26,1 milyar avro ile İngiltere, 17,5 milyar avro ile Çin, 12,7 milyar avro ile İsviçre, 7,2 milyar avro ile Rusya, 6,6 milyar avro ile Türkiye ve 4,6 milyar avro ile Japonya oldu.

AB ülkelerine en fazla ihracat gerçekleştiren ülkeler ise 33 milyar avro ile Çin, 17,7 milyar avro ile ABD, 14,6 milyar avro ile İngiltere, 8,7 milyar avro ile İsviçre, 7 milyar avro ile Rusya, 5,7 milyar avro ile Türkiye ve 4,2 milyar avro ile Japonya olarak belirlendi.

Öte yandan, Ocak-Eylül döneminde AB’nin Türkiye'ye ihracatı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 0,8 azalarak 49,3 milyar avroya, ithalatı ise yüzde 13,6 azalarak 45 milyar avroya geriledi.

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