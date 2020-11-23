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Aktüel - Çocukları Kurtarın Vakfı: "Afganistan'da 2005-2019'da 26 binden fazla çocuk öldü ya da engelli kaldı"
Aktüel

- Çocukları Kurtarın Vakfı: "Afganistan'da 2005-2019'da 26 binden fazla çocuk öldü ya da engelli kaldı"

Yeniakit Publisher
2020-11-23 17:51:55 -
- Çocukları Kurtarın Vakfı: "Afganistan'da 2005-2019'da 26 binden fazla çocuk öldü ya da engelli kaldı"

ANKARA (AA) - Afganistan'da 2005-2019 arasında 26 binden fazla çocuğun öldüğü ya da engelli kaldığı bildirildi.

BBC'nin haberine göre, Çocukları Kurtarın Vakfı (Save The Children) Birleşmiş Milletler (BM), Afganistan ve Finlandiya tarafından düzenlenen 2020 Uluslararası Afganistan Konferansı'nda bağışçı ülkelere Afgan çocukların geleceğini koruma çağrısı da yapılan bir rapor yayımladı.

Raporda, Afganistan'daki savaş nedeniyle 2005-2019 yıllarında her gün ortalama 5, toplam 26 bin 25 çocuğun öldüğü veya engelli kaldığına işaret edildi.

Afganistan'ın dünyada çocuklar için en tehlikeli 11 ülke arasında yer aldığı belirtilen raporda, 2019 yılında rapora dahil edilen, savaşın devam ettiği diğer tüm yerlerle kıyaslandığında en fazla çocuğun Afganistan'da öldüğü veya engelli kaldığı vurgulandı.

Raporda, Afganistan'da 2019'da üçte ikisi erkek 874 çocuğun hayatını kaybettiği, 2 bin 275'inin engelli kalmasına yol açacak biçimde yaralandığı, 2017-2019 arasında okullara 300'den fazla saldırı düzenlendiği kaydedildi.

Çocukları Kurtarın Vakfı ayrıca 2020 Uluslararası Afganistan Konferansı'nda bağışçı ülkelere artan insani yardım fonuyla Afgan çocukların geleceğini teminat altına alma çağrısı yaptı.

Vakfın Afganistan yöneticisi Chris Nyamandi, "Sürekli bugünün, çocuğunuz bir intihar saldırısı ya da hava saldırısında öleceği gün olabileceği korkusuyla yaşadığınızı hayal edin. Bu, çocukları ölen ya da yaralanan on binlerce Afgan ebeveyn için acı bir gerçek." ifadesini kullandı.

2020 Uluslararası Afganistan Konferansı'nda sivillerin korunması için "acil, kapsamlı ve ülke genelinde" ateşkes çağrısı yapılmıştı.






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