Škoda, Türkiye’de satış rekoru kırdı! Markadan üst düzey ziyaret gerçekleşti!

Ziyaret kapsamında Škoda'nın Türkiye'deki stratejik önemi ve iş birliği olanakları yakından değerlendirildi. Bununla birlikte Türkiye'nin otomotiv pazarındaki güncel durumu, pazar beklentileri ve müşteri ihtiyaçları gibi konularda karşılıklı fikir alışverişi yapıldı.

Škoda Auto Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Martin Jahn Türkiye pazarıyla ilgili olarak yaptığı değerlendirmede, “Türkiye bizim için çok önemli ve stratejik bir pazar. Škoda, Türkiye pazarında etkileyici bir performans sergiliyor. Bu dönemde, Škoda müşterilerine Türkiye genelinde toplamda 35 bin 41 araç teslim edildi ve bir önceki yıla göre teslimatlarında yüzde 80'lik bir artış sağladı. 2023 yılı, Škoda'nın Türkiye'deki başarısının bir yansıması olarak tüm zamanların en yüksek satış hacmi ve Škoda’nın bulunduğu tüm ülkeler arasında yıllık artış açısından 4. sıraya yerleştiği bir yıl oldu. Küresel sıralamada ise 8.nci sıraya yükseldi… Škoda'nın Türkiye'deki pazar payı da önemli ölçüde büyüdü; 2023 yılında yüzde 3,6 pazar payı elde etti. Özellikle, Superb sedan satışlarında liderlik koltuğunu korurken, Scala modeli kendi segmentinde 2. sıraya yerleşerek dikkatleri üzerine çekti. 2024 yılında ise Türkiye pazarında 40 binin üzerinde satış adedine ulaşmak istiyoruz. Bu da önemli bir büyüme anlamına geliyor. Ayrıca yeni kurumsal kimliğimizi de tanıtıyoruz. Böylece yetkili satıcı ve servislerimiz de yeni kurumsal logoya geçecek.” dedi.

Jahn, Škoda olarak Türkiye pazarındaki varlıklarını güçlendirmeyi ve Türk tüketicilere daha fazla heyecan verici ve yenilikçi ürünler sunmayı hedeflediklerini de sözlerine ekledi.

“Škoda Auto Group, 2023 yılını rekor satış ilekapattı”

Škoda Auto olarak global performanslarını da değerlendiren Martin Jahn “2023 yılında teslimatlarımızdaki yıllık yüzde 18,5'lik artış, 2023 yılında müşterilerimize 866 bin 800 araç teslim edilmesini sağladı. Enyaq modelindeki yüzde 52,1'lik artış ise tam elektrikli SUV'un rekor seviyede 81 bin 700 adetlik teslimat yapmasını sağlamış ve onu birçok Avrupa pazarında en çok tercih edilen elektrikli araçlardan biri haline getirmiştir” dedi.

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“Otomotiv sektörü önemli dönüşümler yaşıyor”

Global otomotiv pazarını da değerlendiren Jahn “Teknolojik gelişmeler, değişen tüketici tercihleri ve mevzuat değişiklikleri otomotiv sektörünü etkiledi. Özellikle, Ukrayna'daki savaş gibi benzeri görülmemiş koşullar sektörde belirsizlik yarattı. Elektrikli araçların pazar payındaki artış önemli olsa da küresel büyüme yavaşladı ve tüketici benimseme oranları beklenenden düşük kaldı. Birçok pazarda tüketici güveninin, yüksek maliyetlerin ve jeopolitik belirsizliğin etkisi altında olduğu bir dönemdeyiz. Ayrıca, şarj altyapısının genişleme hızı ve değişken emtia fiyatları da dönüşümün hızını etkilemektedir” şeklinde konuştu.

Škoda Auto'nun gelecek satış stratejisi, şu ana odaklanıyor

Škoda Auto Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Martin Jahn Škoda’nın gelecek stratejisini şu şekilde açıkladı; “2024 yılında, Scala ve Kamiq gibi çok talep gören modellerin yenilenmiş versiyonları piyasaya sürülecek. Ayrıca, en çok satan model olan Octavia'nın modernize edilmiş bir versiyonu da müşterilerimizle buluşacak. Yeni nesil plug-in hibrit motorlara sahip amiral gemileri Superb ve Kodiaq'ın da yeni versiyonları tanıtılacak. 100 km'den fazla tamamen elektrikli menzile sahip yeni nesil plug-in hibrit motorlara sahip modellerin yanı sıra tamamen elektrikli modellerle pazar payımızı artırmayı hedefliyoruz. Özellikle, Elroq adını verdiğimiz tamamen elektrikli yeni kompakt SUV'un dünya prömiyeri önemli bir adım olacak. Ayrıca, 2025'te tanıtılacak olan tamamen elektrikli kompakt SUV olan Škoda Epiq de müşterilerimize sunulacak. Škoda olarak, popüler kompakt segmentte yeni modellerle konumumuzu güçlendirmeyi ve globalleşme stratejimizi hızlandıracağız.”

Škoda, elektrikli araç portföyünü genişletiyor

Škoda Auto Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Martin Jahn, Škoda’nın elektrikli araç vizyonunu ise şu sözlerle ifade etti; “Škoda'nın geleceği, giderek daha elektrikli hale gelmektedir. Marka olarak, müşterilere büyüyen bir tam elektrikli araç portföyü, daha gelişmiş plug-in ve hafif hibritler ile yüksek verimli yanmalı modeller arasında seçim yapma özgürlüğü sunmak istiyoruz. Škoda’yı, elektrikli araç portföyünü genişleterek, önümüzdeki yıllarda altı yeni modelle daha rekabetçi bir konuma getireceğiz. İlk etapta, Enyaq modelimizin ardından Skoda Elroq ve Skoda Epiq, bu modeller arasında vizyonumuzu göz önüne seren seçenekler olarak dikkat çekiyor”.

Škoda, büyüme stratejisi doğrultusunda yeni pazarlara giriyor

Škoda'nın genişleme stratejisi kapsamında yeni pazarlara giriş yaptığını da hatırlatan Jahn “Hindistan'daki operasyonlarımızı güçlendirme ve yeni pazarlara giriş yapma çalışmalarımız büyüme stratejimiz kapsamında gerçekleşiyor. Bu çerçevede, Brunei'ye giriş yapıldı ve Vietnam gibi pazarlar üzerinde odaklanıyoruz. Kazakistan'da Škoda markasının başarılı bir şekilde geri dönüşünün temelini attık. Bu yıl Octavia, Kamiq, Karoq ve Kodiaq olmak üzere dört model serisinin montajına başlayacağız. Ayrıca, Orta Doğu ve Kuzey Afrika gibi bölgeleri de dikkatle takip ediyoruz” şeklinde konuştu.

“Škoda, Çekya’nın Türkiye’ye ihracatında 1. sırada”

Škoda Auto Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Martin Jahn’ın Türkiye ziyareti onuruna bir akşam yemeği veren Yüce Auto Škoda Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Yüce, burada yaptığı konuşmada “Yüce Auto 70 yıldır otomotiv işinde faaliyet gösteriyor. 1989 yılından bu yana yani 35 yıldır da Çekya’nın bir dünya markası olan Skoda’yı Türkiye’de başarıyla temsil ediyor. Karşılıklı sevgi, saygı ve güven temelinde inşa ettiğimiz bu birlikteliğimiz markamızın önemli başarılara imza atmasında en önemli rol oynuyor. Bugün Çekya’nın Türkiye’ye yaptığı toplam ihracat hacmi içinde Yüce Auto kanalıyla Skoda markasının birinci sırada yer alması bunun en büyük göstergesi“dedi.

Türkiye pazarındaki varlığını daha da güçlendirmek adına yapılan bu ziyaret, Škoda'nın Türkiye'deki büyüme ve başarı hedeflerini daha da genişletme yolunda önemli bir adım olarak değerlendirildi.