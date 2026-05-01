  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Cezası 4.5 yıldan 17 yıla çakılmıştı: Narin cinayetinde Nevzat’a verilen cezanın gerekçesi açıklandı Korkulan olmasın aman ha! İştahsız çocuk var mıdır? Birer birer kaşıklar, çatallar devriliyor... Depremden sonra umut: Destekle kurulan yuva, bebekle büyüdü Karaya oturan gemide mürettebat tahliye ediliyor Türkiye'den hızlı tren hamlesi: Türkiye'de bin Suudi Arabistan'da in! Gerçek emekçiler 1 Mayıs'ta güneş altında mesaideydi Yerin metrelerce altına gizleniyordu! Korkulan oldu: Sığınaktaki füzeler birere birer çıkarılıyor Polis çevrede kuş uçurtmuyor! Kadıköy'de 1 Mayıs kutlamaları Yarar sağlar mı, enerji verecek mi sorusu akıllarda... Napoli'den Galatasaray'a bir yıldız daha!
Gündem
8
Yeniakit Publisher
Yüzlerce kişiden tek tek alındı: Rojin cinayetinde düğümü çözecek gelişme
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Yüzlerce kişiden tek tek alındı: Rojin cinayetinde düğümü çözecek gelişme

Van'da kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş soruşturmasında şifreli telefonunun çözülmesinin yanı sıra, cansız bedeninin bulunduğu Mollakasım ve üniversite bitişiğindeki Bardakçı köyleri olmak üzere DNA'sının alınmasına karar verilen 2 bin 500 kişiden 425'ine bakıldı.

Van'da 27 Eylül 2024'te kaybolan ve 15 Ekim'de göl kıyısında cansız bedeni bulunan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında DNA profili alınan kişi sayısı 425'e ulaştı.

Rojin'in babası Nizamettin Kabaiş, tarihi konuşmalar olduğunu, Adalet Bakanı'nın üç seferdir açıklamalar yaptığını ve Diyarbakır Valiliği aracılığıyla ailesiyle görüşüldüğünü ifade etti. Kabaiş, İstanbul'dayken ailesinin taleplerinin dinlendiğini aktararak, "DNA'lar alınsın. Rektörün akrabaları, üniversitedeki erkeklerin DNA'ları, Mollakasım ve Bardakçı köyündeki erkeklerin DNA'larının alınmasını istedik. Telefonun açılmasını istedik. Konuşmalar umutlu geçmiş. Rojin'in ablaları ve annesiyle görüşüldü. Yeni Adalet Bakanı'nın umutları olmasaydı Van Adliyesi önünde ailemle birlikte oturma eylemi yapacaktık. Büyük umutlar verdi, o yüzden oturma eylemi yapmayacağız" dedi.

Gülistan Doku'nun dosyasıyla nasıl her şey açığa çıktıysa umut edip Rojin'in de dosyasının açığa çıkacağını kaydeden Kabaiş, "Dosyalar benzerliktedir. Bizimkinin Van Valisi'yle ilgisi yoktur, rektörle ilgilidir. Rektör o esnada hem delilleri karartı hem çok şüpheli hareketleri vardır. Oradaki halk, rektörün iki tane yeğenini işaret ediyor. Geçen sene de rektörü yakından tanıyan bir kişi gitti ifade vermek istedi. Adam diyor ki Rojin'in dosyası hakkında rektörle ilgili ifade vermek istiyorum. Onu gözaltına aldılar. Bir gün gözaltında kaldı. O adam dosyaya ışık tutuyor, yol gösteriyor. Neden onu gözaltına alıyorlar. Defalarca bunu savcılıkta dile getirdik. Bir insan gitse ifade verse dosya için bir umuttur. Belki bir şeyler biliyordur. Tunceli'de aynı şekilde bir adam mektup götürüp bıraktı" diye konuştu.

Her şeyin sil baştan takip edileceğini belirten Kabaiş, "Hem telefonun açılmasını istiyoruz hem de o iki erkek DNA'sı kime aitse açığa çıkmayana kadar rahat değilim. Bellidir bu bir cinayettir. Kim o genç kıza zarar vermiş. 2 bin 500 taneye değil, 5 bine kadar da çıkartılmasını istiyorum. Bize, 2 bin 500 kişinin DNA'sına bakılacak. Bunu çoktandır talep ediyoruz. Ama şu anda yapılıyor. Bir haftadır DNA'lara bakılıyor. Şu ana kadar toplam 425 kişinin DNA'sına bakılmış. Bunlar Bardakçı köyünden, Mollakasım'dan. Mollakasım, Rojin'in cansız bedeninin bulunduğu köy. Bardakçı köyü de üniversiteye yapışıktır. Rektör ve akrabalarının DNA'sını istemiştik. Telefon açılsa büyük bir umuttur" şeklinde konuştu.

"Şu ana kadar neden rektöre soru sorulmuyor" diyen Kabaiş, şöyle devam etti: "Tunceli'de devletin valisiydi ona 78 tane soru soruldu. Gereken oydu. Adalet Bakanı buradan bizi dinler, ona da sorarlar. Bu adam gökten inmemiş o da bir insandır. Neden onun tarafı tutuluyor. Rektörsen, hatan neyse o da cezasını çekecek. Senin telin kopuk, ışık yoktur, kameran eksiktir. Var da var. Bu tür şeyler, soru sorulmamış. Daha önce bize diyordu ki, orası özel mülktür kamera takamam. Ama Rojin'den sonra ne yaptı. Aynı yeri aynı nokta Rojin'in telefonu bulunduğu yerde direkt takıp 5 kamera takılmış. Onun dediği özel mülke takmış. Silinen kameralar var, onların da tespitinin yapılmasını istiyorum. Hem Mollakasım'da, hem üniversitenin son kamerası. Ona dediler bozuk, bir tanesini de siyah beyaza çevirmişler."

Van'da 27 Eylül 2024'ten itibaren kendisinden haber alınamayan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü öğrencisi 21 yaşındaki Rojin Kabaiş, 15 Ekim 2024'te Tuşba ilçesine bağlı Mollakasım Mahallesi'nde Van Gölü kıyısında ölü bulunmuştu. Kabaiş'in cenazesi, 16 Ekim'de Diyarbakır'da toprağa verilmişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Yarguda, BUROKRASIDE VE HERYERDE TEMIZLIK VE Devamli DENETIM-BEDEL ODETME-ORGANIZE KOTULERI DAGITMAK BEKA MESELESIDIR, ZORUNLUDUR

..........

Okur

O konuşmak isteyen tanığı tutuklayan kimmiş,mercek altına alınmalı.Anlaşılan orda bir tezgah var araştırılmalı.Rektör ve yeğenleri de tabiki.
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23