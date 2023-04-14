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Dünya
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Yüzde 20’si kaybedildi! Amazon yağmur ormanlarının son hali

2023-04-14 17:30:00
Yüzde 20’si kaybedildi! Amazon yağmur ormanlarının son hali

Yağmur ormanlarındaki tahribat, fotoğraf karelerine yansıdı.

#1
Foto - Yüzde 20’si kaybedildi! Amazon yağmur ormanlarının son hali

Tüm dünya iklim değişikliği ile büyük bir mücadele içerisinde.

#2
Foto - Yüzde 20’si kaybedildi! Amazon yağmur ormanlarının son hali

Yaşanan küresel ısınma ormanlara ve denizlere ciddi zarar veriyor.

#3
Foto - Yüzde 20’si kaybedildi! Amazon yağmur ormanlarının son hali

Elbette küresel ısınmaya bir de bilinçsizlik eklenince tahribat büyük oluyor.

#4
Foto - Yüzde 20’si kaybedildi! Amazon yağmur ormanlarının son hali

Kolombiya'nın Leticia kentindeki dünyadaki tropikal ormanların yarısından fazlasını oluşturan Amazon yağmur ormanlarında, habitat da meydana gelen tahribat sonucu ormansızlaşma günden güne artıyor.

#5
Foto - Yüzde 20’si kaybedildi! Amazon yağmur ormanlarının son hali

Birkaç ülkenin sınırları içerisinde bulunan Amazon yağmur ormanlarında, Brezilya yağmur ormanlarının yaklaşık 'sini kaybederken, Kolombiya'da kaybın 'dan fazla olduğu belirtildi.

#6
Foto - Yüzde 20’si kaybedildi! Amazon yağmur ormanlarının son hali

#7
Foto - Yüzde 20’si kaybedildi! Amazon yağmur ormanlarının son hali

#8
Foto - Yüzde 20’si kaybedildi! Amazon yağmur ormanlarının son hali

#9
Foto - Yüzde 20’si kaybedildi! Amazon yağmur ormanlarının son hali

#10
Foto - Yüzde 20’si kaybedildi! Amazon yağmur ormanlarının son hali

#11
Foto - Yüzde 20’si kaybedildi! Amazon yağmur ormanlarının son hali

#12
Foto - Yüzde 20’si kaybedildi! Amazon yağmur ormanlarının son hali

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