2023-04-14 17:30:00 Yüzde 20’si kaybedildi! Amazon yağmur ormanlarının son hali
Yağmur ormanlarındaki tahribat, fotoğraf karelerine yansıdı.
Yağmur ormanlarındaki tahribat, fotoğraf karelerine yansıdı.
Tüm dünya iklim değişikliği ile büyük bir mücadele içerisinde.
Yaşanan küresel ısınma ormanlara ve denizlere ciddi zarar veriyor.
Elbette küresel ısınmaya bir de bilinçsizlik eklenince tahribat büyük oluyor.
Kolombiya'nın Leticia kentindeki dünyadaki tropikal ormanların yarısından fazlasını oluşturan Amazon yağmur ormanlarında, habitat da meydana gelen tahribat sonucu ormansızlaşma günden güne artıyor.
Birkaç ülkenin sınırları içerisinde bulunan Amazon yağmur ormanlarında, Brezilya yağmur ormanlarının yaklaşık 'sini kaybederken, Kolombiya'da kaybın 'dan fazla olduğu belirtildi.
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