Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi: Yollar asfalt beklerken İBB bakın nereyi asfaltladı: Akıllara eşeğe ters binen Nasreddin Hoca geldi
CHP yönetimindeki İBB'nin sorunlu icraatlarına bir yenisi daha eklendi. Kentin ana arterleri çukur içindeyken, İBB resmen hafriyat döküm alanı ilan edilen Arnavutköy Mavi Göl yolunu asfaltladı. Yaşanan bu skandal eşeğe ters binen Nasreddin Hoca’yı anımsatırken bölge sakinleri ve AK Parti İBB Meclis Üyesi Zeki Koç'tan tepkiler çığ gibi büyüdü. Koç, İBB'nin yaptığı her işin "bir birinden sıkıntılı ve problemli" olduğunu vurgularken, kamu kaynaklarının bu sorumsuz kararla heba edildiğini dile getirdi.