Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Yollar asfalt beklerken İBB bakın nereyi asfaltladı: Akıllara eşeğe ters binen Nasreddin Hoca geldi

CHP yönetimindeki İBB'nin sorunlu icraatlarına bir yenisi daha eklendi. Kentin ana arterleri çukur içindeyken, İBB resmen hafriyat döküm alanı ilan edilen Arnavutköy Mavi Göl yolunu asfaltladı. Yaşanan bu skandal eşeğe ters binen Nasreddin Hoca’yı anımsatırken bölge sakinleri ve AK Parti İBB Meclis Üyesi Zeki Koç'tan tepkiler çığ gibi büyüdü. Koç, İBB'nin yaptığı her işin "bir birinden sıkıntılı ve problemli" olduğunu vurgularken, kamu kaynaklarının bu sorumsuz kararla heba edildiğini dile getirdi.

Foto - Yollar asfalt beklerken İBB bakın nereyi asfaltladı: Akıllara eşeğe ters binen Nasreddin Hoca geldi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetiminin aldığı kararlar ve icraatları, ardı arkası kesilmeyen skandallar ve problemlerle gündeme gelmeye devam ediyor. CHP'li İBB'nin son "hazimeti", kentte büyük bir asfalt sorunu yaşanırken, hafriyat kamyonlarının yoğun olarak kullandığı ve kısa süre önce resmi kararla döküm alanı ilan edilen Arnavutköy Mavi Göl yolunu asfaltlamak oldu. Bu akıl almaz ve yanlış önceliklendirme, hem bölge sakinlerini hem de siyasi temsilcileri isyan ettirdi.

Foto - Yollar asfalt beklerken İBB bakın nereyi asfaltladı: Akıllara eşeğe ters binen Nasreddin Hoca geldi

İstanbul'un çeşitli bölgelerinde asfalt sorunu baş gösterirken İBB'nin kısa süre önce hafriyat alanı ilan ettiği Arnavutköy Mavi Göl yolunu asfaltlaması tepki topladı. Hafriyat kamyonlarının kullandığı Mavi Göl güzergâhını asfaltlayıp bunu "çevresel estetik ve konfor sağladık" diye duyuran İBB'ye tepki gösteren AK Parti İBB Meclis Üyesi Zeki Koç, "İstanbullu asfalt beklerken, Arnavutköylü asfalt beklerken Mavi Göl döküm alanında bu kadar asfalt yapılmasını dikkatlice izliyoruz. Çünkü hem Arnavutköylü hemşerilerimiz hem de İstanbullu hemşerilerimiz Büyükşehir Belediyesi'nden asfalt bekliyor. Ama üzülerek hem ana arterlerde hem caddelerde yapılmadığını görüyoruz. Hem İstanbullu hem Arnavutköylü hemşerilerimiz asfalt beklerken buralara yapılacak asfaltların döküm alanlarında kullanılması bizleri de açıkçası üzüyor. Ama İSFALT bu dönemde bu kadar zarar ederken belki de asfaltı beklemek Büyükşehir Belediyesi'nden onlara da haksızlık olacak gibi geliyor" ifadelerini kullandı.

Foto - Yollar asfalt beklerken İBB bakın nereyi asfaltladı: Akıllara eşeğe ters binen Nasreddin Hoca geldi

Koç, hafriyat kamyonlarının yoğun kullanımıyla kısa sürede yeniden bozulacak bu yol için tonlarca asfaltın heba olduğu eleştirilerini yöneltti.

Foto - Yollar asfalt beklerken İBB bakın nereyi asfaltladı: Akıllara eşeğe ters binen Nasreddin Hoca geldi

Mavi Göl ve çevresi, İBB tarafından resmi kararlarla "hafriyat döküm alanı" ilan edildiğinde tepki çekmişti. Bölgeyi kamyon trafiğine açan bu kararla birlikte göl çevresinde doğa tahribatı hızla büyümüş, kamyonlar adeta sıraya girerek tonlarca hafriyat dökmeye başlamıştı.

Yusuf büyük

Merak etmeyin seçime 6 ay kala şov yaparlar
